Los exfuncionarios son acusados del presunto delito de organización criminal | Fuente: Presidencia

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido de la Fiscalía para que el exfuncionario continúe en prisión el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción cometidos en Petroperú y los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Como se recuerda, se trata de la segunda prisión preventiva ordenada contra Castillo Terrones, quien ya contaba con una anterior por un plazo de 18 meses, ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No obstante, el juez Checkley consideró que cada medida cautelar impuesta contra el exmandatario es independiente.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a #PedroCastillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. pic.twitter.com/hhhP2SrIOl — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 9, 2023

Pedro Castillo: "Niego categóricamente formar parte de una red criminal"

En la anterior audiencia del último martes 7 de marzo, el expresidente Pedro Castillo negó ser parte de una organización criminal. Además, se mostró disconforme con el accionar de la Fiscalía, pues consideró imposible que pueda darse a la fuga de una cárcel de máxima seguridad.



"Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido dos ministros, sino muchos que para ejercer su función han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza del Congreso", dijo durante su intervención.

“Se me viene a acusar de que soy actor de una organización criminal. Los fundamentos y la sustentación que se me está haciendo, que puedo fugarme de un penal de máxima seguridad, que no tengo arraigo familiar. Yo no soy huérfano. Los huérfanos están en otro lado", agregó.