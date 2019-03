Procurador Jorge Ramírez: "No he pertenecido nunca a Chim Pum Callao"

Jorge Ramírez trabajó en la comuna de Ventanilla entre 2007 y 2011. | Fuente: Foto: Andina

Los procuradores Ad Hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez y Silvana Carrión, rechazaron las acusaciones formuladas por el congresista de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaunde, quien los vinculó con Chim Pum Callao y Odebrecht.



"Yo no he pertenecido nunca a Chim Pum Callao. Mi vínculo con la Municipalidad (de Ventanilla) fue con la gestión municipal. Fui procurador público municipal y no abogado del alcalde", dijo Jorge Ramírez en una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder.



El abogado, que trabajó como procurador durante la primera gestión de Omar Marcos en la comuna de Ventanilla entre 2007 y 2011, comentó que como procurador está defendiendo los intereses del Estado.



"En el cargo actual, en el que me estoy desenvolviendo, hemos solicitado en el caso Gambeta donde está Félix Moreno y los funcionarios de dicho partido, que se adecúe a la ley de organización criminal", indicó.



Y prosiguió: "También hemos recusado a los magistrados que iban a ver el pedido de archivamiento de Félix Moreno en el caso Gambeta, por su vinculación con Walter Ríos por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.



Jorge Ramírez remarcó, además, que en su caso no hay ningún tipo de conflicto de interés. "He pedido los embargos en los casos Gambeta y en el proyecto del Callao a Félix Moreno y a los funcionarios que participaron con él en los hechos que son materia de investigación", manifestó.



Por su parte, la procuradora Silvana Carrión subrayó que no ha defendido a nadie vinculado con la multinacional Odebrecht. El jueves último en el pleno del Congreso, Víctor Andrés García Belaunde dijo que ella trabajó para un estudio de abogados que ha sido cliente de la constructora brasileña.



"El estudio, mientras que yo estuve en dicha firma, no asesoró, no participó, no fue abogado de la empresa Odebrecht. Personalmente, tampoco he patrocinado a ninguno de estos funcionarios y ninguna otra empresa brasileña que tenga que ver con el caso Lava Jato", dijo.



Silvana Carrión explicó su participación en los comicios municipales del año 2010. "En septiembre-octubre de 2010 me afilié al Partido Popular Cristiano. Fui invitada por unos vecinos de Lima para participar en estas elecciones. Me retiré del PPC en agosto de 2015 mucho antes de asumir esta función pública", añadió.