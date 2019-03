Jorge Ramírez habló para RPP Noticias. | Fuente: Andina

Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Lava Jato, admitió haber trabajado en el municipio de Ventanilla durante la gestión de Omar Marcos, tal como denunció un portal local, pero alegó que esto no ha influido en su desempeño en su actual cargo.

“Se me imputa que yo he trabajado en la Municipalidad de Ventanilla. Yo he trabajado en el primer periodo del alcalde Omar Marcos, él ocupó tres periodos. Pero eso no ha impedido que yo ejerza mi función de embargar al exgobernador regional Félix Moreno y otros gerentes de ese gobierno regional que pertenecen al partido del señor Omar Marcos”, dijo a RPP Noticias.

Al procurador respondió así a la denuncia del portal Político.pe, que reveló el vínculo laboral de Ramírez con el municipio de Ventanilla, algo que -según la publicación- no fue revelado cuando asumió el cargo, durante la gestión de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

En otro momento, Ramírez Ramírez reconoció que fue sancionado por el Tribunal de Honor del Instituto Peruano del Deporte (IPD), pero aseguró que esa sanción “ha sido declarada nula”.

También rechazó haber defendido a un narcotraficante y haber interpuesto una acción de habeas corpus a su favor. En su descargo, dijo que se trata de un caso “social”.

“Cogimos este tema humano, un chico condenado por un delito mayor. Y se consiguió en la Suprema una sentencia que redujera una sanción. Es todo lo que tengo que aclarar”, remarcó.