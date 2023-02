La extensión de terreno declarado intangible es de 10.32 kilómetros cuadrados | Fuente: Andina

Tras las últimas movilizaciones que se concentraron en el Centro Histórico de Lima, el alcalde del municipio capitalino, Rafael López Aliaga, anunció, el pasado 30 de enero, que dicha zona sería declarada intangible.

"Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, anunció el burgomaestre.

Al respecto, ayer, viernes, el Consejo Metropolitano de Lima acordó, por mayoría, declarar intangible el Centro Histórico de Lima, con lo cual quedarán prohibidas las concentraciones "que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública".



¿Qué lugares comprenden la zona declarada intangible?



La extensión de terreno declarado intangible es de 10.32 kilómetros cuadrados y comprende: la avenida Alfonso Ugarte, la Vía de Evitamiento, los jirones El Aguila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayllón, la Vía Expresa Grau, el Paseo de la República, y las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica.

Vale recordar que en esta zona se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas de Armas, San Martín, Bolívar, 2 de Mayo y Ramón Castilla; el Congreso de la República, la Alameda de los Descalzos, el cuartel militar Barbones, los hospitales Almenara, María Auxiliadora y Arzobispo Loayza, y el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, entre otros inmuebles.

Detalle del perímetro considerado "intangible" | Fuente: Municipalidad de Lima

Tras la aprobación de la medida, el alcalde López Aliaga puso en relieve el Acuerdo de Concejo, calificándolo como paso trascendental para convertirlo en un centro de atracción turística a nivel mundial. Es importante destacar que el citado acuerdo tiene sustento en la ordenanza 2195 y en los pronunciamientos adoptados por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la decisión encarga a distintos organismos de la comuna metropolitana proteger la intangibilidad y trabajar en estrecha coordinación con la PNP y el Ministerio de Cultura.

Por su parte, la Procuraduría Municipal impulsará las acciones legales correspondientes en aquellos casos que contravengan las disposiciones contenidas en el Acuerdo, así como en la que se evidencie daños a la propiedad pública e infraestructura y mobiliario urbano. Esto garantizar la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de sus competencias y atribuciones.