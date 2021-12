Rafael López Aliaga, precandidato a la Alcaldía de Lima. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y precandidato a la Alcaldía de Lima por esta agrupación política, cuestionó la gestión de Jorge Muñoz al frente de la Municipalidad de Lima por la falta de una obra emblemática y por no haber anulado los contratos con empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción.

"Yo no veo una obra por la cual Jorge (Muñoz) pueda pasar a la historia, no hay una gran obra que marque la diferencia entre antes y después deb. Yo he recomendado desde hace muchos años que los acuerdos corruptos con Odebrecht y OAS se anulen de una vez, que vuelva Emape (…) Eso hay que poner orden de inmediato", señaló.

"Del 1 al 20 (le pongo) 05 porque realmente no veo obra. Lima necesita infraestructura a gritos, necesita apoyo. Para tener dinero, presupuesto, necesitas tener una reducción presupuestal. Diariamente se contrata gente, parece una casa de empleos, hay que tener un plan de restructuración de las panillas en los municipios", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, López Aliaga cuestionó que en la gestión de Jorge Muñoz no se haya continuado grandes obras de infraestructura como la continuación del Metropolitano hasta la Panamericana Sur y la Vía Expresa para aligerar el tráfico. Del mismo modo, el también empresario consideró necesario ejecutar la línea 3 del Metro de Lima.

"Plata hay, pero lo que no hay son sistemas de ejecución presupuestal y para eso hay sistemas: está Inglaterra, Alemania, Japón que nos pueden ayudar a hacer esto en el tiempo adecuado, monto adecuado, con la calidad adecuada. Yo tenía mucha expectativa (con la gestión de Jorge Muñoz), pero se ha visto cercado con la corrupción", anotó.

Precandidatura a la Alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga presentó su precandidatura a la Alcaldía de Lima representando a su partido, Renovación Popular, Perú Patria Segura y Perú Nación. El también empresario anunció esta unión durante una actividad en la que también estuvieron presentes los excandidatos Renzo Reggiardo y Francisco Diez Canseco, líderes de los otros dos partidos.

Precisamente Renzo Reggiardo, excandidato a la Municipalidad de Lima, anunció que apoyaría la postulación de Rafael López Aliaga y que formaría parte de su lista en el cargo de teniente alcalde. Por su parte, el candidato señaló que con la alianza de estos tres partidos se busca reforzar la campaña para las próximas elecciones congresales, municipales y regionales.

López Aliaga también indicó que, de convertirse en alcalde de Lima, no va a buscar postular a la Presidencia de la República, tal como lo hizo el exalcalde de La Victoria George Forsyth, pese a que meses atrás se había manifestado a favor de esta idea. El empresario también lanzó duras críticas al actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

"No veo obras, ¿cuál es la obra del señor Muñoz con la que se va a la historia? Lima tiene un montón de oportunidades de inversión, Lima debería ser un centro de destino turístico mundial", dijo. Del mismo modo no descartó aliarse más adelante con otros partidos políticos, como Fuerza Popular.

