Rafael López Aliaga dijo que en la anterior gestión se intentó contratar a cerca de 4 mil personas a plazo indefinido

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, informó este lunes que, en pleno proceso de transferencia municipal, la gestión del saliente burgomaestre Miguel Romero estaba firmando contratos indeterminados con más de 4 000 personas.

Durante una conferencia de prensa, realizada en el Teatro Municipal de Lima, el nuevo burgomaestre dijo que, al enterarse de la supuesta convocatoria, pidió parar el proceso de transferencia para pedirle explicaciones a su antecesor Miguel Romero, quien asumió el cargo en reemplazo del vacado alcalde Jorge Muñoz.

“Empezamos de buena fe, pero mi buena fe la he perdido. El primer día que vinimos a la municipalidad, me di con la sorpresa que el mismo día que estábamos en [el proceso de] transferencia, se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado a más de 3 000 a 4 000 personas. Ese fue el motivo por el cual yo pedí parar toda la transferencia para reunirme a solas con el alcalde Romero y decirle: ‘Así no juega Perú, pues’”, declaró a los medios de comunicación.

Sin respuestas

Según comentó López Aliaga, el exalcalde Miguel Romero y sus funcionarios desconocían del proceso de contratación, por lo que cuestionó a su antecesor por no estar al tanto de las contrataciones al interior de la comuna.

Tras los cuestionamientos, de acuerdo con el testimonio del nuevo alcalde de Lima, Romero informó que se paralizó el proceso y se despidió a una gerente relacionada al área laboral.

“Le pedí respuestas [a Miguel Romero], le dije: ‘¿por qué contratas a cerca de 4 000 personas con plazo indeterminado?’ No sabía. Raro. [Miguel Romero] llamó al gerente general, tampoco sabía. Llamó al gerente de personal y tampoco sabía. Llama a una señorita que era gerente del área y [Romero] me dijo: “Mira, hemos paralizado todo y la hemos despedido”, comentó.

“¿Cómo una renovación de contratos no va a ser de conocimiento del alcalde de Lima? Eso me sorprendió bastante y noté una cosa que no huele bien”, agregó.

Así, Rafael López Aliaga dijo que ha pedido a la Contraloría General de la República revisar las contrataciones que se produjeron en la gestión saliente para conocer si tienen sustento o no.

Asimismo, el también líder de Renovación Popular dijo que la gestión de Miguel Romero le ha dejado una deuda de al menos 80 millones de soles en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

“Nos están dejando en Emape 80 millones de soles de deuda. No hay Metropolitano, es la realidad. Hay que hacer las pruebas para el buen servicio a los vecinos. Que el señor Romero ponga una placa y se vaya a su casa nos parece poco serio”, sentenció.

¿Empleados fantasmas?

Días antes de jurar al cargo, el entonces alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que su equipo realizó una investigación y encontró “empleados fantasmas” que cobraban, mas no trabajan en la Municipalidad de Lima.

“Son S/200 millones aproximadamente que en vez de llegar al pueblo, se iban a los bolsillos de gente que no existe y solo se aparecía para cobrar”, comentó López Aliaga tras reunirse con la presidente Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.

El 30 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado para rechazar las declaraciones del nuevo burgomaestre de la capital.

"No se puede llamar 'trabajadores fantasmas' a servidores que, por haberse contagiado de COVID y por ser personas vulnerables, tuvieron que realizar trabajo remoto al amparo de los decretos supremos emitidos por el Gobierno Central en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En esa situación, y siempre al amparo de las normas vigentes, permanecen trabajadores antiguos de gestiones anteriores que presentan comorbilidades", señaló la MML en un comunicado.

La comuna limeña, que en ese entonces estaba bajo el mando de Miguel Romero, también explicó que al 2021 se registraron 1 306 casos confirmados de trabajadores contagiados con el coronavirus y 48 fallecidos por esta causa. Y en 2022 más de 4 000 infectados.

"Las expresiones públicas del próximo alcalde no son concordantes con el clima cordial que ha primado en las reuniones de las comisiones de transferencia, las mismas que se han dado en un marco de total transparencia y máxima apertura, de acuerdo a la norma emitida para tal fin por la Contraloría General de la República", añadió.

Con relación al anuncio de una conferencia de prensa del alcalde electo de Lima, @rlopezaliaga1, para dar a conocer supuestos actos de corrupción en la gestión 2019–2022 y la existencia de empleados fantasmas, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/ruJmCneHlE — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 30, 2022