Rafael López Aliaga: Renovación Popular presentará moción de vacancia presidencial cuando Zamir Villaverde presente pruebas de fraude electoral

El líder de Renovación Popular y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, precisó este viernes que la bancada parlamentaria de su partido solo presentará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, cuando Zamir Villaverde presente pruebas de un presunto fraude electoral.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, Rafael López Aliaga aclaró el anuncio realizado por el congresista Jorge Montoya sobre la elaboración de una nueva moción de vacancia y señaló que no cree en el versión de Zamir Villaverde hasta que no presente "algo valedero".

"Yo no creo en nada. Ya estoy viejo para patinar. Yo quiero ver que el señor (Zamir) Villaverde presente algo. Ayer escuché una grabación, que todavía no llega a nada. Llega a una aproximación, pero si hay ocho horas de grabación. Pero se está jugando su libertad. Tan bruto no va a ser, de decir algo que no puede probar", dijo.

"Una vez que haya pruebas, escritas, visuales, audios o algo valedero y se tenga 87 firmas por escrito, nada oral. Ahí se presenta (una moción de vacancia presidencial)", agregó.

Suma a versión de fraude

Luego que Zamir Villaverde sindicó al exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, de planificar y coordinar el presunto fraude electoral que benefició a Perú Libre, Rafael López Aliaga afirmó que tiene la información que el citado personaje tenía una vinculación con "el brazo derecho" del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

"No te puedo dar la fuente, pero tengo la información que este señor Meza ha sido el hombre vinculado a Sanjinez, ¿quién es Sanjinez? el brazo derecho de Salas Arenas. Y que la transacción esa de 80 mil dólares o soles, no sé, se transó en un punto medio cuando el señor Sanjinez ha trabajado, me informan, en la Universidad Sanchéz Carrión que está en el norte chico.", sostuvo.

De otro lado, Rafael López Aliaga consideró que ya es un tema de denuncia penal el presunto plagio de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y argumentó que a la Universidad César Vallejo no le convenía indicar que la "tesis era falsa" porque sino llegaría una sanción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).



"A la señora también la han metido en un problema, la señora ha hecho la tesis con el marido, el señor Castillo, la han medito en un problemón, no creo que sea consciente de esto. la han arrastrado", aseguró sobre Lilia Paredes la presentación de una denuncia fiscal en su contra por no responder sobre las declaraciones de la empresaria Karelim López.

