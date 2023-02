El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular se reunió con la presidenta Boluarte el último jueves | Fuente: RPP Noticias

Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular y alcalde de Lima, en entrevista con RPP Noticias, consideró que si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no logra la "pacificación" del país ante las protestas, debería renunciar al cargo.

"Si ella no es capaz de pacificar el país, debería renunciar, porque lo que está pasando en el Perú no pasa en ninguna parte del mundo”, sostuvo en Ampliación de Noticias.

Respecto a un tiempo estimado para lograr dicha "pacificación" por parte del Ejecutivo, López Aliaga indicó que poner plazos "sería muy soberbio", pero que había escuchado que ese proceso tomaría dos meses.

"Yo he escuchado al responsable de pacificar, que es el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., que ha puesto un plazo de dos meses. Voy a esperar ese plazo para pronunciarme", señaló.

Asimismo, el líder de Renovación Popular consideró que dicha "pacificación" debería incluir programas de desarrollo social para regiones como Puno.

"Tú no puedes ir a pacificar sin solucionar los temas sociales. Tiene que haber un plan de inversión social en Puno, con el Ejército (...) Pacificación más ayuda, más inversión (...) Por ejemplo, el tema del friaje en Puno, de una buena vez pongamos las carpas térmicas que se usan en todo el mundo (...) y dejar (así), cada año, de tener el problema de las heladas", consideró.





Adelanto de elecciones

Como se sabe, el día de ayer, viernes, el Pleno del Congreso decidió reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones generales, cuya propuesta deberá ser abordada en la Comisión de Constitución del Parlamento. Frente a ello, la bancada de Renovación Popular presentó una reconsideración sobre la votación de dicha reapertura.

Al respecto, Rafael López Aliaga reafirmó que el adelanto de elecciones era "inconstitucional", pues el cargo de congresista es "irrenunciable".

"El congresista que ha entrado a ser congresista tiene un deber y un derecho que es terminar su periodo porque es irrenunciable (...) Yo no puedo salir a mentir a la gente, o tenemos marco legal o no lo tenemos. Si sentamos el precedente, sería fácil: monto una asonada con plata del extranjero, ilegal o del narcotráfico (…) y destrozo Lima. De acuerdo a ley, no se puede (adelantar elecciones), por más que duela (…), no para esta legislatura”, señaló.

"Si consultas a Enrique Ghersi, a Blume Fortini o a gente como García Belaúnde que saben de Constitución (…), unánimemente dicen que se está violando la Constitución, porque el cargo de congresistas es irrenunciable”, agregó.

En ese sentido, consideró que "la única manera" constitucional de adelantar las elecciones generales sería con la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Reunión con la presidenta Boluarte

El último jueves, Rafael López Aliaga, en su calidad de líder de Renovación Popular, se reunió con la mandataria en Palacio de Gobierno. Al respecto, el alcalde de Lima indicó que le propuso a la presidenta "una hoja de ruta" de gobernabilidad.

"Yo le esbocé una hoja de ruta, le dije que hay partidos democráticos (…), que no usan la democracia como un cascarón para llevarnos a ser Venezuela, Cuba o Nicaragua (…) Ha pedido apoyo de todas las bancadas para gobernar. Lo que le planteé fue ponernos de acuerdo en una hoja de ruta para su primer año (de Gobierno)", refirió.

Según López Aliaga, dicha hoja de ruta implica "priorizar" regiones como Puno en un plan de desarrollo social y económico.

"El tema de la hoja de ruta para priorizar Puno, una inversión tipo Plan Marshall para Puno. Zonas francas para Puno - que lo ha planteado Perú Libre - para hacer baterías de litio y no estar exportando litio puro como materia prima. Le dije también los precios de la leche, de la lana en Puno, que no tiene equilibrio de mercado, para empezar", refirió.

Consultado sobre la posición que manifestó, al ser elegido alcalde de Lima, sobre no reunirse con ningún funcionario del actual Ejecutivo, el líder de Renovación Popular dijo que "no vive del pasado" y que había que ser "pragmáticos".

"Yo le he preguntado algunas cosas ¿Ha leído a Marx? No ¿Ha leído El Capital? No. Le he preguntado porque quiero conocerla a fondo y saber qué persona tengo al frente. Es de izquierda y está muy bien, porque para ella significa ayuda social y preocuparse por los más pobres. Yo estoy en la misma línea y coincidimos. Pero no es comunista carroñera que es lo que hemos visto con Castillo", sostuvo.

Asimismo, elogió al Gabinete ministerial indicando que "sí puede sacar adelante al país porque hacen y hacen rápido".

“No soy político profesional (…) y tengo esa formación de evaluar a la gente por sus actos, no tanto por lo que digan (…) Me he reunido con muchos ministros muy respetables, muchos de ellos los conozco personalmente (…), son lo mejor que he visto en décadas. No puedo ser mezquino porque se nota que no han entrado a robar", señaló.