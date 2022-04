El líder de Renovación Popular se pronunció sobre las declaraciones del congresista de la bancada de su agrupación. | Fuente: RPP Noticias

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, calificó de despectivas las declaraciones del vocero de la bancada de su agrupación, Jorge Montoya, quien dijo en vísperas que estaba a favor de la inmovilización decretada por el Gobierno, pues tenía información de que iban a “bajar los cerros a saquear la ciudad”.

Según indicó a Nada está dicho de RPP Noticias, el dicho de Montoya fue a título personal y no refleja la postura de su bancada parlamentaria. Añadió que conversó con el legislador y que le dijo que pida disculpas; sin embargo, esto no ocurrió, por lo que él se disculpó por la frase y señaló que no estaba de acuerdo con la misma.

“Esa frase a mí me desconcertó lo llamé y le dije que se tenía que disculpar, pero no se disculpó y yo me he tenido que disculpar y me disculpo como partido por esa frase infeliz. Yo estoy indignado y estoy en desacuerdo, será responsabilidad de Jorge Montoya qué quiere decir, esa es una frase despectiva”, manifestó.

Criticó disposición del Gobierno

López Aliaga también expresó su rechazo a la disposición del Ejecutivo de inmovilizar a Lima y Callao por 22 horas ante información de inteligencia sobre posibles disturbios en la capital, en el marco de las protestas que se registran en regiones contra el Gobierno. Según precisó, si se hubiera tenido esta información se habría procedido con capturas, pero no fue el caso.

Consideró que la disposición fue un “capricho” del presidente Pedro Castillo y que iba en contra del derecho constitucional al libre tránsito y al del trabajo. En esa línea, pidió explicaciones al mandatario y al legislador Jorge Montoya por avalar la existencia del informe de inteligencia.

“No ha habido ningún capturado del supuesto informa de inteligencia y yo les pido explicaciones tanto al almirante Montoya como al señor Castillo, le pido explicaciones como partido Renovación Popular. No veo ninguna acción de inteligencia que se concrete en la captura de los supuestos grupos violentistas”, sostuvo.