Denuncian que alcalde de Puente Piedra tardó seis años en reconocer a su hijo y cumplir con sus obligaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, tardó seis años en reconocer a su hijo. Según denunció la madre del menor, el burgomaestre antepuso su carrera política y su matrimonio a sus obligaciones.

La mujer indicó al dominical Panorama que hizo conocer a Espinoza sobre su embarazo en diciembre de 2018 y que, entonces, el hoy alcalde de Puente Piedra intentó persuadirla para que aborte.

Pese a ello, el menor nació y ambos acordaron que él iba a encargarse de su manutención, algo que la denunciante señala que Espinoza no cumplió. Asimismo, el dominical dio cuenta que el registro del niño se dio solo con los apellidos de su progenitora.

La madre también dijo que Espinoza estuvo ausente durante los primeros tres años del menor, cuando fue diagnosticado con una condición que la obligó a renunciar a su trabajo.

Según el dominical, pese a esta situación, el hoy burgomaestre continuó con su negativa de reconocerlo, pero volvió a acordar que transferiría dinero para sus tratamientos; sin embargo, la madre dijo que estas transferencias no eran constantes y ella siempre debía pedirlas.

No quiso reconocer a su hijo tras ganar alcaldía

En 2023, Espinoza ganó la alcaldía de Puente Piedra y dijo a la madre del menor que si ella intentaba hacer que él reconozca a su hijo, sus seguidores la iban a atacar. Además, puso como pretexto su matrimonio para no responder por su paternidad.

“Me dijo que todos sus seguidores me iban a atacar, me iban a juzgar, que el hombre no tenía nada que perder, que todos se iban a ir contra mí, porque yo era mujer y él tenía un nombre poderoso acá en Puente Piedra”, indicó.

“En 2023, cuando Espinoza asume la alcaldía, posterior a la conciliación que le pido, a la que no asistió, me indica que no va a poder reconocer a mi hijo, porque se acababa de casar”, añadió.

Incluso, cuando en redes sociales rumoreó sobre la existencia de un hijo no reconocido de Espinoza, este publicó en febrero último un comunicado en el Facebook de la Municipalidad de Puente Piedra en el que rechazaba dichas versiones y aseguraba que siempre cumplió con sus obligaciones.

La mujer requirió asesoría legal contra Espinoza y, en junio de este año, se le envió un documento en el que se le exigía que reconozca al menor si es que no quería ser denunciado, a lo que el alcalde de Puente Piedra accedió. No obstante, la madre del menor dijo que Espinoza no le entregó dinero y se excusó diciéndole que lo haría cada fin de mes.

Desde Panorama intentaron contactar Rennán Espinoza; sin embargo, desde la Municipalidad de Puente Piedra dijeron que el alcalde no hablaría de este tema y que sí había cumplido con sus obligaciones durante todo este tiempo.

Para ello, compartieron enviaron al dominical cuatro comprobantes de transferencia por un monto total de 20 500 soles correspondientes a diversos meses entre 2022 y 2025.