“No sabía que no tenía licencia”: Las frases de Rennán Espinoza sobre el accidente en el peaje de Puente Piedra

Lima “No sabía que no tenía licencia”: Rennán Espinoza y sus frases sobre el accidente que protagonizó en peaje de Puente Piedra

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, conversó hoy en exclusiva con RPP para dar sus descargos sobre el accidente que protagonizó la camioneta en la que desplazaba el 1 de mayo, en el Día del Trabajo. Y es que la unidad se despistó y volcó contra una caseta del peaje Chillón, en el referido distrito, que afortunadamente estaba desocupada.

Las críticas – que se prolongan a un pedido de suspensión por 90 días – se produjeron por el silencio del burgomaestre a casi una semana del accidente.

Espinoza estuvo esta mañana en la cabina de RPP y dio sus descargos sobre lo ocurrido. En primer lugar, dijo que no estaba al volante y que se sentó en la parte trasera del vehículo.

“Sabe conducir, pero no tiene la formalidad”, Espinoza sobre el conductor de la camioneta

Fue el jefe de la Oficina General de Comunicación, Roy Denny Huallpa Chuquehuayta, quien manejaba el vehículo a pesar de no contar con licencia de conducir.

El burgomaestre señaló así que la unidad accidentada era de su propiedad, mas no de la comuna, y que no sabía que su subalterno no portaba con el brevete. Acotó que no se molestó en consultarle por sus documentos, porque su cargo oficial no era de chofer.

“Yo no tengo un chofer estable, y otros funcionarios conducen el vehículo. En otras ocasiones también manejaba [el jefe de comunicaciones]. No sabía si tenía brevete, como no es chofer no le pregunto si tenía licencia […]. Sabe conducir, pero no sabía que no tenía licencia”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Sabe conducir, pero no tiene la formalidad, él es gerente de comunicaciones. Según las imágenes que se han visto, el carro sube estas rampas que tienen de protección las rampas y se inclina el carro”, agregó.

Además de Huallpa, el resto de los acompañantes del alcalde han sido identificado como Albert Azaña Jaramillo y el regidor Raúl Vásquez Casusol. Según la versión de Espinoza, aprovecharon el feriado del 1 de mayo para dirigirse a un almuerzo. Y es por también que, prosiguió, se halló una caja de cerveza.

Aunque el burgomaestre negó haber bebido antes y durante el trayecto, dejó entrever que Hualpa sí bebió y, por eso, la prueba de dosaje etílico arrojó un porcentaje de 0.57 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Estaba en límite, es probable que haya tomado una bebida adicional. Una lata de cerveza es probable que termine siendo 0.57 [en la prueba de dosaje], porque si hubiera un exceso de licor, esto sería más grande. La norma permite que sea hasta 0.50, las autoridades determinarán la sanción”, detalló.

“Yo era un pasajero, la policía estableció quién estaba conduciendo. Solo el conductor se sometió al dosaje”, añadió.

Mujeres que salen en el video solo querían “ayudar”

Asimismo, Rennán Espinoza narró que, después del accidente de tránsito, fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital de Puente Piedra; sin embargo, dijo que, como se demoraron en atenderlo, decidió irse en una camioneta municipal hacia un establecimiento particular.

“No tengo ninguna obligación de ir al hospital, yo me sentía bien, pero con golpes leves. El policía coordina para hacer el ingreso, pero no se podía”, aseveró.

En ese momento, las cámaras de seguridad captaron que dos mujeres aparecen en la escena. una de ellas abre la puerta trasera de la ambulancia y otra la parte delantera.

Las mujeres ingresan a la ambulancia generando alguna discusión con el efectivo policial que estaba dentro. A pocos minutos se acercó el sereno Eleazar Guerrero Cubas, quien llegó en una camioneta de Serenazgo y forcejeó con el agente PNP.

Se trata de Hilda Chaccha Suasnabar, gerente de Seguridad Ciudadana; y Pilar Chahua Bailon, gerente de Salud, quienes aparecen en las imágenes abriendo las puertas de la ambulancia.

Espinoza alegó que ambas mujeres lo ayudaron “gentilmente” a descender de la ambulancia para abordar un vehículo de paramédicos de la municipalidad.

“Ellas se enteran a partir del llamado que hace Rutas de Lima, los Bomberos, los serenazgos y la ambulancia. Son las que manejan a todos los paramédicos, ambulancias y se enteran con las cámaras. Sí sabían que estaba en el accidente, entonces van al hospital”, indicó.

Consultado por la actitud de las mujeres, el burgomaestre insistió en que fue “para ayudar a abrir la puerta”.

Mientras tanto, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, indicó que las personas que facilitaron la salida del alcalde de Puente Piedra podrían haber incurrido en el delito de desobediencia a la autoridad, que se sanciona con entre cuatro a ocho años de cárcel.