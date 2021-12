La abogada Rosa María Palacios consideró que el mandatario Pedro Castillo debería presentar una acción de amparo y una demanda competencial contra la vacancia presentada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País por presunta incapacidad moral.



"Lo que corresponde hoy, si el presidente tuviera buena asesoría jurídica, es poner una demanda competencial contra la vacancia, ya debería ponerla", sostuvo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Cuando se le consultó sobre la acción de amparo interpuesta por el exministro de Defensa, Walter Ayala, contra el Congreso de la República para dar como suspendido el trámite de vacancia presidencial, Rosa María Palacios respondió:



"Lo lógico para que no te impugne nadie la acción más adelante es que sea el propio Pedro Castillo el que presente la acción de amparo en su propio beneficio y, simultáneamente, haya la demanda competencial como cuando se presentó en contra del Congreso en el caso de Vizcarra y hubo una resolución del Tribunal Constitucional".



"Este gobierno es muy incompetente, pero de lo que está claro es que no se vaca a presidentes de esta manera; la Constitución jamás fue pensada y escrita en esos términos, pero como no ha habido sanción contra el Congreso anterior, como aquí no pasó nada, como a [Manuel] Merino nadie le ha hecho responsable de nada. El problema es que se van a ir con Castillo (en referencia a los parlamentarios)", señaló Rosa María Palacios.



MOCIÓN DE VACANCIA ES "INCONSTITUCIONAL"

No obstante, la abogada cree que el Parlamento, después de todo, vacará al jefe del Estado, a pesar de que la moción de vacancia es, a su juicio, "inconstitucional".



"Con la correlación de fuerzas que hay hoy en el Tribunal Constitucional, y con la presidencia de Augusto Ferrero, me hace suponer que, probablemente, encuentren algún camino para no pronunciarse; de tal manera que la vacancia proceda", añadió.

La presidencia de Pedro Castillo "es un desastre", dijo Rosa María Palacios. | Fuente: RPP

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.