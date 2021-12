Rosa María Palacios: Hay tres bancadas que desde el día uno manejaron la falsa tesis del fraude y ahora quieren vacar a Pedro Castillo

Rosa María Palacios cuestionó la moción de vacancia presidencial que se presentó ante el Congreso de la República. | Fuente: RPP

La abogada Rosa María Palacios se pronunció este jueves sobre la moción de vacancia planteada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta incapacidad moral.



"Considero que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional. No tengo duda de eso. Tú puedes destituir al presidente, está en el mismo artículo de la causal de vacancia, pero solamente tras un juicio político por cuatro causales [pero ninguna de ellas está en la moción presentada]. Si no les gusta (en referencia a los parlamentarios), cambien la Constitución. Necesitan 87 votos en dos legislaturas y hagan un juicio por cualquier acto de corrupción", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Rosa María Palacios explicó que el mandatario no está obligado a asistir al pleno del Congreso para responder sobre las reuniones que sostuvo en su domicilio en el distrito limeño Breña con congresistas, ministros y empresarios.



"El presidente no está obligado a asistir, tiene derecho a ejercer a su defensa, puede mandar a un abogado, puede ir o no ir, pero vaya o no vaya, no se le puede interpelar, porque el presidente no es interpelable, así como no es revocable", indicó.



BANCADAS QUE HABLARON DE FRAUDE "QUIEREN VACAR" A CASTILLO

Y prosiguió: "Creo que en el Congreso están comenzando a descubrir una institución que se llama inmunidad presidencial, que es idéntica a la inmunidad parlamentaria, pero mucho más rígida, y la tienen todos los presidentes de América Latina y normalmente del mundo, por lo que no te pueden perseguir por cualquier cosa".



La abogada Rosa María Palacios también habló sobre la conducta de algunos grupos legislativos.



"Hay tres bancadas (en referencia a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País), que suman 43 votos, que desde el día uno decidieron que acá había un fraude, tesis que fue probadamente falsa, y ahora lo quieren vacar. En eso Castillo tiene la razón. No tiene por qué victimizarse. Hay otro grupo que, básicamente, está liderado por cuatro personas, Raúl Diez Canseco, en Acción Popular; César Acuña, en Alianza Para el Progreso; José Luna Gálvez, que también es congresistas y líder de Podemos Perú; y Vladimir Cerrón, de Perú Libre. De esas personas depende que Castillo sea presidente o no en 15 días", agregó.

