Lima
RPP premió a la Policía Nacional por haber tenido la mejor presentación en Parada Militar 2025

La mejor presentación en la Parada Militar 2025, realizada el pasado 29 de julio, la tuvo la Policía Nacional, según el sondeo realizado aquel día en la web de RPP.

La PNP se impuso en las preferencias sobre otras delegaciones, como el Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina de Guerra.

Este miércoles, en el programa Ampliación de Noticias, los conductores Mávila Huertas y Fernando Carvallo entregaron la placa de reconocimiento al general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional.

“Muchísimas gracias por el reconocimiento. Yo creo que la participación de nuestro personal designado en el desfile representa siempre el amor a la Patria de los 140 000 policías que visten el uniforme de nuestra Policía Nacional”, destacó.

“No solamente es un orgullo para quienes desfilan, sino para sus familiares, y el reconocimiento poblacional a la dedicación y esfuerzo de cada uno de nuestros integrantes”, añadió.

El alto mando destacó que no es la primera vez que la PNP se impone en el tradicional sondeo realizado por RPP por b.

“El año pasado estuvimos aquí recibiendo también (la distinción), y el año anterior también lo hizo mi antecesor”, destacó Zanabria.

Policía Nacional PNP Parada Militar Fiestas Patrias

