Detienen al presunto asesino de dos jóvenes, entre ellos un adolescente, en el Callao

El homicida fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y una pericia antropológica.
El homicida fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y una pericia antropológica.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de un sujeto de 18 años, quien sería el autor material del doble homicidio perpetrado el pasado mes de julio en la urbanización Ciudad Satélite, en Ventanilla.

Policiales
00:00 · 01:32

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto asesino de dos personas, entre ellas un adolescente, crimen perpetrado el pasado 27 de julio, en la urbanización Ciudad Satélite, en Ventanilla.

Se trata de un joven de 18 años, identificado por la PNP como Víctor Manuel Jiménez Condori, quien fue intervenido en un operativo realizado en la calle Trompeteros, en el mismo distrito chalaco.

Fuentes policiales consultas por RPP indicaron que la identificación del sospechoso se logró luego de analizar 73 horas de grabación de hasta 27 cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones donde se registró el doble crimen. 

Como parte de las pesquisas, las autoridades realizaron una pericia antropológica, que también ayudó a identificar al presunto homicida.

Víctor Manuel Jiménez Condori fue llevado a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Ventanilla, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes. 

Crimen en Ventanilla

La madrugada del pasado 27 de julio, dos personas -entre ellos un menor de edad- fueron asesinadas a balazos cuando salían de una fiesta, en la calle Las Dalias, en Ventanilla.

Un joven de 20 años y un adolescente de 16 murieron en el violento ataque, en el que el homicida realizó hasta diez disparos.

Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas como móvil del doble homicidio.

Ventanilla Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

