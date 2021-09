Sutep pide investigar el ingreso de César Tito Rojas a la PCM | Fuente: Andina

El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, señaló que el ingreso de César Hugo Tito Rojas a la PCM con el nombre del sindicato es una práctica común para acceder a autoridades.

“Esta es una forma de operar ya bastante repetida y añeja, siempre se han colgado del nombre del Sutep para efecto de generarse espacios y tener acceso a autoridades y hablar en nombre de quienes no representan”, manifestó en RPP Noticias.

“El señor Tito Rojas no está afiliado al Sutep, no es dirigente del Sutep, no es parte del Sutep. Es parte de una organización política que es el brazo de Sendero Luminoso y que le ha hecho mucho daño a la educación y a Sutep”, aseveró.

En esa línea, sostuvo que se debe investigar la facilidad con la que ha ingresado Tito Rojas a la PCM, pues cuando un representante del Sutep ha querido acceder a una reunión se realiza una revisión a la documentación y a la persona.

“Eso es preocupante y merece una investigación, porque sabemos por experiencia que cuando uno quiere acceder a la PCM hay una revisión minuciosa y exhaustiva de la documentación y de la misma persona y acá lo increíble es que con tanta rapidez se ha desarrollado una reunión”, apuntó Castro.

Asimismo, comentó que le sorprende la rapidez con la Tito Rojas ha podido obtener una cita, puesto que el Sutep hace más de 15 días ha enviado una solicitud a la PCM y al presidente Pedro Castillo para tener una reunión y no han obtenido respuesta.

Congresistas no son del Sutep

Lucio Castro criticó a congresistas de Perú Libre como Edgar Tello que hablan a nombre del Sutep, cuando no es parte del sindicato.

“Hay un modus operandi. Ellos hablan a nombre del Sutep y no son afiliados. Hay un congresista (Edgar Tello) que ha llegado al cargo con 3 mil votos, que siempre habla a nombre del Sutep y él no está afiliado al Sutep. Hay varios de ellos con ese comportamiento y nosotros lo deploramos”, aseveró.

También, denunció que desde el Gobierno se estaría promoviendo la división de los trabajadores con la intención de desaparecer el Sutep.

“Hay un conjunto de actos que apuestan por dividir a los trabajadores, desaparecer del escenario sindical a una organización histórica que va a llegar a los 50 años, y eso viene por parte del señor Castillo acompañado del ministro de Trabajo. Esos deseos perversos no van a prosperar”, anotó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna