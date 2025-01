Somos Perú suspende militancia de congresista José Jerí, tras denuncia por violación sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido Somos Perú suspendió la militancia del congresista José Jerí, quien ha sido denunciado de violación por una mujer, mientras duren las investigaciones del hecho en el que el parlamentario ya ha rechazado haber participado.

Mediante un comunicado, la agrupación política informó que tomaron conocimiento de estos hechos que involucran a José Jerí, por lo que exigieron al Ministerio Público la celeridad del caso a las investigaciones.

“Informamos que el congresista Enrique Jerí queda suspendido de su militancia partidaria hasta que duren las investigaciones”, indicaron.

Asimismo, expresaron su solidaridad con la víctima y dijeron esperar que las autoridades den con el paradero del responsable de este hecho.

Congresista rechaza los hechos

Previamente, el parlamentario emitió un comunicado en el que dio detalles de la denuncia y descartó tener alguna responsabilidad. Según comentó, el 29 de diciembre de 2024 participó de una reunión social de fin de año con amigos y conocidos, encuentro en el que una de las asistentes denunció haber sufrido un ataque contra su libertad sexual.

“Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, pues no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados. Por esta razón, a través de mi abogado, ya me he apersonado a la investigación iniciada el día 30 de diciembre de 2024, fecha en la que se presentó la denuncia”, dijo.

Jerí rechazó la acusación y dijo que tras conocer del hecho se contactó con la denunciante para manifestarle solidaridad y su “total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido”.

Asimismo, el parlamentario de la bancada de Somos Perú dijo confiar en que la investigación permitirá que se esclarezcan los hechos denunciados y que se llegue a la verdad.

De acuerdo con el portal Epicentro Tv, la denuncia fue presentada en una fiscalía penal de turno de Huaral e involucra a dos personas, Marco Antonio Cardoza Hurtado y el legislador José Jerí, quienes serían amigos y participaron de la reunión mencionada.