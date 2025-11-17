Stephany Vega, allegada de José Jerí, justifica incremento de su patrimonio: "Todo ha sido de forma lícita y bancarizado"

Stephany Vega Morón, asesora de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y abogada de 32 años, se encuentra bajo la atención pública luego de que, en las últimas semanas, se conociera el considerable incremento de sus ingresos y propiedades a la par de su ascenso político.

El dominical Panorama dio cuenta esta noche de que entre 2021, cuando empezó a trabajar en el Congreso, y 2025, cuando ingresó como asesora en la PCM, su salario de incremento de S/1 558 a S/16 000, además de la compra de un auto de alta gama y un departamento con pagos en efectivo.

El reportaje señala su cercanía con el presidente José Jerí, con quien fue vista en un video durante una fiesta en el 2021, cuando regían restricciones por la pandemia de la COVID-19 y su ascenso en 2023 como asesora de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que era presidida por Jerí.

De acuerdo con Panorama, altas fuentes del Ejecutivo aseguran que Vega es la mujer "más poderosa de Palacio (de Gobierno) después del mandatario". Asimismo, señala que fuentes del entorno presidencial indican que Vega "tiene más ascendencia en Palacio que muchos ministros con portafolio".

A pesar de que se cuestiona la falta de experiencia de Vega para un crecimiento salarial tan exponencial, el punto más señalado es la adquisición de activos de alto valor en un corto periodo. En 2023, la funcionaria compró un vehículo Audi, seguido por un BMW valorado en 60 000 soles adquirido en 2024. Además, junto a su pareja, Arturo Cervantes, compró un departamento y una cochera valorizados en 120 000 dólares.

Todas estas transacciones fueron realizadas en efectivo, según reconoció Vega en declaraciones a Panorama.



La Defensa de Vega: préstamos bancarizados y ahorros de vida



En entrevista con Panorama, Stephany Vega defendió sus ingresos y adquisiciones como lícitos. Al ser consultada sobre si podría sustentar sus recursos ante la Fiscalía, respondió "completamente".



La asesora explicó que el departamento lo compró junto a su esposo, pagando cada uno el 50 % del total. Justificó el montó que le correspondió a partir de los ahorros de su vida, el retiro de 25 000 soles de su AFP y 20 000 dólares del prestamo familiar.

En cuanto a los vehículos de alta gama, la funcionaria, quien afirma tener autos de ese tipo desde los 20 años, explicó que la adquisición del Audi en 2023 y posteriormente del BMW en 2024 proviene de una "cadena de ahorros" compuesta, entre otros, por el dinero obtenido con la venta de sus vehículos anteriores.



Respecto a su emprendimiento, un bar en Miraflores cuyo alquiler es de hasta $6 000 al mes, Vega aclaró que, si bien lo fundó con dos socias menores de edad que luego transfirieron sus acciones, en la actualidad el local "está en pierde" y ajustándose.

Finalmente, la funcionaria aseguró que no le incomoda que la cataloguen como la persona más influyente de Palacio, y retiteró que sus propiedades fueron adquiridas de manera lícita.

"Absolutamente todo ha sido de forma lícita, todo ha sido bancarizado, todo lo tengo debidamente sustentado", afirmó.

Además, declaró estar "allanada al llamado de la Fiscalía, del Poder Judicial" para declarar.