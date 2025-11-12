Todo listo en Lima: José Jerí garantizó la seguridad para la final de la Copa Libertadores 2025 en el Monumental

A poco más de dos semanas para la final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 que protagonizarán Flamengo y Palmeiras, en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon, en Lima, el Presidente de la República, José Jerí, sostuvo este miércoles una reunión con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, donde brindó las garantías para el desarrollo del encuentro en la capital peruana.

En la cita que se produjo en Palacio de Gobierno, José Jerí ofreció su respaldo a la organización de la final única de la Copa Libertadores, que por segunda vez en la historia se decidirá en Lima y repitiendo con el recinto del club Universitario de Deportes como el escenario para el encuentro.

“Se espera un lleno total. Agradecemos a la presidencia del Perú por apoyar esta organización y por segunda vez, el Perú podrá demostrar que está listo para recibir los más grandes eventos”, indicó Alejandro Domínguez.

Por su lado, Agustín Lozano señaló tener la seguridad que “será un gran espectáculo”, en Lima.

Respaldo total de Conmebol para Lima

En diálogo exclusivo con RPP, Alejandro Domínguez mencionó que “tenemos más del 80% del estadio vendido, lo cual implica que por lo menos habrá unas 60 mil personas dentro del estadio que vienen del extranjero, además de los ciudadanos peruanos que van a poder también acceder a la fiesta”.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol explicó que siempre estuvo firme la idea de su entidad de mantener la sede de Lima para el cotejo entre Palmeiras y Flamengo del próximo sábado 29 de noviembre (4:00 p.m. / hora peruana).

"En ningún momento estuvo en duda. Bueno, y hoy se ratifica de que en ningún momento hubo ningún tipo de dudas, por el contrario, diría yo, esta fue la reunión final que necesitábamos", sentenció.

Ante el compromiso asumido por el Estado, el presidente de la república, José Jerí Oré, garantizó la seguridad para el desarrollo de la final de la Copa Libertadores que se realizará en Lima.



El mandatario se reunió con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para… pic.twitter.com/d1UUX7g5sE — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 13, 2025

Final de Copa Libertadores 2025: ¿cuál es el precio de las entradas?

Sector Occidente (CAT 1) – Bloques A, B, C, D, E y F: 320 dólares (1 120 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloques A, B, C, D, E y F: 200 dólares (700 soles)

* Tribuna Norte (CAT 3) - Flamengo: 95 dólares (335 soles)

* Tribuna Sur (CAT 4) - Palmeiras: 95 dólares (335 soles)





* Tribunas exclusivas para los clubes finalistas