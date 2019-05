Amanda Portales participó en la campaña contra la revocatoria. | Fuente: RPP Noticias

La cantante Amanda Portales, quien participó en el 'No a la revocatoria' de la exalcaldesa Susana Villarán, exhortó a Anel Townsend, vocera de esta campaña, a "dar la cara" y explicar que fue ella quien la convocó sin recibir algún pago.

"Lo que me da un poco de fastidio es que Anel, por favor, si me estás escuchando, tienes que dar la cara y decir quiénes son los artistas porque no solamente estamos hablando de artistas de la música a la que represento", señaló en RPP Noticias.

Portales recordó que Anel Townsend la llamó personalmente para pedirle su apoyo a la campaña que buscaba sacar del cargo a la entonces alcaldesa. Según dijo, accedió a esta solicitud por solidaridad al ver que a Villarán "le estaban dando de alma".

"Es una pena lo que está pasando, es algo triste. Estoy mortificada e indignada porque se ha utilizado mi imagen. Yo he ido de una manera solidaria porque me pidieron", señaló tras cuestionar que se utilizó su imagen para paneles publicitarios sin su autorización.