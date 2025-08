Fiscalía identificó 65 casos de falsos aportantes en la campaña de Susana Villarán para su reelección en el 2014, según dominical

Según Punto Final, la Fiscalía tiene los testimonios de personas cuyos nombres fueron empleados sin su permiso por personal de la campaña de la entonces burgomaestre de Lima para así camuflar importantes sumas de dinero.

La campaña de Susana Villarán para su reelección como alcaldesa de Lima en el 2014 contó con 65 casos de falsos aportantes, según una investigación del Ministerio Público revelada por el programa Punto Final.

Según el dominical, la Fiscalía tiene los testimonios de personas cuyos nombres fueron empleados sin su permiso por personal de la campaña de la entonces burgomaestre de Lima para así camuflar importantes sumas de dinero. Estos se darán a conocer en el juicio contra Villarán.

Uno de los testimonios a los que tuvo acceso el programa es el de Orlando Salazar Gamboa, quien, de acuerdo con el informe de ingresos y gastos que presentó la campaña de Susana Villarán, aportó S/1 000 soles en efectivo en el 2014. Pero esta persona lo desmintió.

“No aporté absolutamente nada. Eso me notificaron (sobre supuestas entregas de dinero). En ese mismo tiempo fui al Ministerio Público y declaré que yo no aporté nada, no conozco a Susana Villarán. Incluso nos dimos cuenta de que ni siquiera tenía la firma de este. Mi firma del DNI no coincidía. La misma señorita que nos entrevistó se dio cuenta también. Yo le mostré mi DNI”, dijo por teléfono al programa periodístico.

Un segundo caso es el de Jorge Machuca Cerdán, quien supuestamente entregó S/80 000 a la campaña a la reelección. Él también rechazó haber dado aportes.

“Yo mandé una carta al Jurado Nacional de Elecciones. Le comunico que me sorprende, porque yo no he hecho este aporte. Y me contestó el partido. Me contesta de que ha habido un error y que van a corregir, pero no lo corrigieron. Entonces, empieza la investigación, todo ese tema”, refirió al dominical.

Susana Villarán: la investigación

En su acusación fiscal, el Ministerio Público sostiene que tanto en la campaña del 'No' a la revocatoria como en la reelección se presentaron datos falsos para maquillar la real procedencia del dinero que ingresó a esta finalidad.

Según el Ministerio Público, para la campaña del 'No' a la revocatoria recibieron de la constructora Odebrecht 3 millones de dólares y por parte de OAS, la misma cantidad. Mientras que en la reelección municipal del año 2014, OAS dio U$S 4 millones a cambio de contratos favorables, como el proyecto de la Línea Amarilla.

El reportaje de Punto Final indica que uno de los presuntos responsables de esta operación sería Marco Zevallos, entonces personero legal de la campaña de Susana Villarán en el 2014. Él fue quien presentó el informe de ingresos y gastos.