Julio Andrade compuso un spot para la campaña de Susana Villarán. | Fuente: RPP Noticias

El cantante Julio Andrade negó haber participado en la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán en el año 2013. Según dijo, el contrato que firmó con la Municipalidad de Lima, el cual fue advertido por la Fiscalía, fue para una ceremonia por el aniversario del exfutbolista Teodoro 'Lolo' Fernández.

"Yo no tuve nada que ver en la revocatoria. No hay ningún documento fílmico ni fotográfico que pueda dar fe de aquello. Yo fui convocado, por estos famosos siete mil soles, para un evento por el natalicio de 'Lolo' Fernández (ídolo de Universitario de Deportes) el 2013, cuando ya había terminado la campaña de la revocatoria", señaló en RPP Noticias.

Andrade aclaró que el spot que grabó para Susana Villarán fue a pedido de su hija para su campaña para llegar a la Alcaldía. Pese a esto, dijo estar dispuesto a declarar ante el fiscal por el caso de la revocatoria "para que se esclarezca este episodio tan dañino para nosotros, la democracia y el país".

"Yo estoy convencido de que Susana no pretendió asumir la Alcaldía de Lima para terminar como ha terminado. Creo que su intención fue buena y ya en el fragor del mandato creo que el día que le cae encima la revocatoria ella debe haber dicho "¿Comunicore me va a revocar?" y lamentablemente, a la luz de los acontecimientos, creó una mafia para combatir a otra mafia y perdió los escrúpulos o pensó que iba a pasar piola", señaló.



Andrade reconoció que fue convocado para la campaña contra la revocatoria; sin embargo, dijo que "le llamó la atención" el fuerte gasto que se hizo parar spots y anuncios publicitarios de parte de un partido como Fuerza Social "que había llegado con escasos recursos".

"No quise (participar). No quise hacerlo porque, reitero, a mí me llamó mucho la atención la campaña tan enorme que venían realizando para tal efecto, aparte que me llamaron casi al final y debo reconocer que un poco resentido (no aceptó)", agregó.

"Mi sentimiento es de decepción"

De otro lado, el cantautor señaló que siente "decepción" y una "pena tremenda" por los delitos que le imputa la Fiscalía a Susana Villarán, a quien dijo conocer en los años 80 y a quien consideró como una "una mujer realmente dignísima, entregada a una labor social más que evidente y eso nos enamoró a muchos".

"Mi sentimiento es de decepción, una pena tremenda no solo en mi persona sino en casa pues el vínculo con Susana viene a raíz de una amistad muy antigua que tenía mi esposa y mi cuñada con Soledad, hija de Susana que en paz descanse", señaló.

Andrade reiteró que fue convocado por la hija de Villarán para grabar un spot para su campaña que le permita subir en las encuestas. "Yo le compuse este spot ad honorem y una vez que lo escucharon les gustó", recordó.