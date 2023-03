Susel Paredes también reiteró que, en agosto de 2022, pidió a la JNJ investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. | Fuente: Congreso

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, criticó recientemente la investigación preliminar que le abrió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por las supuestas irregulares en la conformación de los miembros del equipo especial que investiga el caso 'Cuellos Blancos'.

En un video, la titular del Ministerio Público calificó de “nula”, “ilegal” y “arbitraria” la decisión del organismo constitucional autónomo.

Al respecto, la congresista Susel Paredes cuestionó a Benavides Vargas por haber realizado esas “interpretaciones jurídicas" y señaló que, pese a su condición de fiscal de la Nación, no tiene las “capacidades” para declarar nula una investigación de la JNJ.

“Voy a ser fuerte, pero no quisiera entender que su formación en [la universidad] Alas Peruanas sea la que produzca estas interpretaciones jurídicas, porque ella no tiene ninguna capacidad para declarar nula la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Ella, más bien, tiene que someterse [a las investigaciones]”, declaró Paredes en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, Paredes recordó que, en agosto de 2022, solicitó a la Junta Nacional de Justicia una investigación contra Benavides Vargas por casos como la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de la titular del MP, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal, y la restructuración del equipo de fiscales a cargo del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Yo no tengo nada contra la señora, pero como abogada que soy busco la verdad y la justicia; y, si busco la verdad y la justicia, yo necesito que me expliquen por qué ha habidos esos cambios tan importantes”, precisó.

Exige conocer la formación académica de la fiscal de la Nación

Asimismo, la parlamentaria reiteró que, en esa solicitud, también exigió conocer los grados académicos que ostenta la fiscal de la Nación, una información que, según dijo, aún no ha obtenido, por lo que consideró importante conocer cuáles son las tesis de maestría y doctorado de la titular del MP.

“Yo pedí a la Sunedu que me entreguen las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación, no me las dieron porque no había en la Sunedu. La Sunedu le pidió al Ministerio de Educación; al final ¿yo qué hice? Le dije a la JNJ que verifique el rigor de la formación académica de la fiscal de la Nación”, indicó.

“A mí me genera inquietud que no tengamos a la vista esas tesis. Si esas tesis fueran de buena calidad, yo creo que la fiscal las hubiera puesto en PDF y las hubiera colgado para que todos la leamos y no tengamos esta sombra de duda sobre el rigor académico de su formación como abogada”, agregó.