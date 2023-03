Lamas Puccio: Investigación preliminar a la fiscal de la Nación "se presta a manejos de contenido político"

El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra obligada a colaborar con la investigación preliminar en su contra -dispuesta por la Junta Nacional de Justicia- por las presuntas irregularidades en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos.

"Todo funcionario público, sin excepción, bajo los apremios que señalan las normas, está obligados a colaborar con cualquier tipo de indagación o investigación en términos de esclarecer hechos respecto a su comportamiento funcional cuando surge alguna información de diferente naturaleza que implica la necesidad de indagar para ver si lo que se va a indagar corresponde o no en el plano de la responsabilidad funcional", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el letrado consideró que la magistrada tiene derecho a criticar y calificar de ilegal y arbitraria la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Como se sabe, la titular del Ministerio Público mencionó que esta decisión respondería a los ataques que, aseguró, ha sufrido por "investigar el poder político".

"Creo que es un momento difícil para la fiscal de la Nación, como lo ha venido siendo los últimos meses, por las decisiones que ha tenido que tomar. No debe ser muy agradable que a uno le abran una investigación por más de que no existan hechos sobre el particular porque esto se presta también al manejo político por parte de la oposición, por parte de sectores que están interesados en desestabilizar la labor que viene haciendo", señaló.



"Es una situación difícil, en alguna medida comprensible, pero que creo que a lo largo de la indagación tendrá que esclarecerse si efectivamente existieron o no razones. El tema, desde mi opinión, es que esto se presta a manejos de contenido político (…) Por un lado reconozco su estado anímico, comprensible como cualquier ser humano, sin perjuicio de que se trata de la fiscal de la Nación, no es cualquier funcionario", agregó.

Junta Nacional de Justicia abrió investigación a la fiscal de la Nación.

Fiscal de la Nación califica de ilegal a investigación

Más temprano, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, criticó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras haber dispuesto abrir una investigación preliminar en su contra por las presuntas irregularidades en la conformación de los miembros del Equipo Especial de Cuellos Blancos. Ante ello, calificó esta acción de ilegal y arbitraria, ya que, desde su perspectiva, el equipo ha sido reforzado.

"Acabo de tomar conocimiento de que, en un acto ilegal y arbitrario, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona", dijo a través de un mensaje a la ciudadanía.

"Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho en más de una oportunidad —y se cuenta con los informes técnicos— el Equipo Especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario ha sido reforzado. Tan es así que, en solo seis meses, se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios; en seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años", agregó.

En otro momento, la titular del Ministerio Público mencionó que la decisión de la Junta Nacional de Justicia respondería a los ataques que, aseguró, ha sufrido por "investigar el poder político".

"Esta decisión de la Junta Nacional de Justicia constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político, los cuales constituyen los riesgos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me otorgó la medida cautelar para garantizar el cumplimiento de mi función como fiscal de la Nación. Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal", finalizó.

