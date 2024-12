Exjefa de prensa de Palacio afirma que del 29 de junio al 8 de julio no se realizaron publicaciones en portal de Presidencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Exjefa de prensa de Palacio afirma que del 29 de junio al 8 de julio no se realizaron publicaciones en el portal de Presidencia

La exjefa de prensa de Palacio de Gobierno, Suzie Sato Uesu, dijo este martes que, del 29 de junio al 8 de julio, no se realizaron publicaciones en el portal web de la Presidencia porque no hubo actividades oficiales de la mandataria Dina Boluarte.

Sato fue citada hoy para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por un presunto abandono del cargo de la jefa de Estado, para someterse a una intervención quirúrgica.

“Podemos observar muy rápidamente si en el rango de las fechas donde se me ha señalado se ha realizado una publicación de actividad, no existe una publicación porque no hubo actividades”, declaró ante la comisión que lidera el congresista Juan Burgos.

La periodista alegó que sí existieron publicaciones en las redes sociales de la Presidencia de la República.

“Lo que entiendo ha sido aludido son publicaciones en las redes sociales. Quisiera aclarar que no ha existido ninguna intención de engañar, distraer [u] ocultar”, complementó.

Sato Uesu acotó que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó al área de prensa de Palacio de Gobierno que la jefa de Estado estaría ausente por un “mal bronquial”, pero que nunca se les informó que se trataba de una operación.

Asimismo, la exfuncionaria confirmó que Dina Boluarte lideró desde la virtualidad las sesiones del Consejo de Ministros, aunque dijo que se le “escuchaba bastante afectada”, como si tuviera “un resfrío” o un “proceso bronquial”.

“Estuvo presente, no se le ve el rostro, pero participa, habla e interviene”, precisó Sato.

La revelación de Alberto Otárola y la investigación de la Fiscalía

La semana pasada, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023 por un supuesto problema respiratorio. “Me dijo que se iba a hacer una rinoplas… una intervención a la nariz”.

El 3 de diciembre, en su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el exjefe del Gabinete Ministerial complementó que, durante el proceso posoperatorio, la mandataria se mantuvo en contacto permanente con él.

La declaración ocasionó que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por no informar al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre un procedimiento quirúrgico al que se sometió en 2023.

Las pesquisas contra la mandataria se realizan por la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo.

Desde Fiscalía indicaron que estos hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, por una intervención quirúrgica a la que se sometió.

🚨 #Comunicado | Fiscalía de la Nación comunica que inició investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República. pic.twitter.com/a1Lt8Ueef9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 5, 2024