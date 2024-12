Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Comisión de Fiscalización presenta foto de mujer que habría acompañado a Dina Boluarte al condominio ‘Mikonos’

La Comisión de Fiscalización del Congreso presentó este martes la fotografía de Kelly Jaramillo Lima, la mujer que habría acompañado a la presidenta Dina Boluarte al condominio Mikonos, en el distrito de Asia, el pasado 24 de febrero, y donde semanas antes se había realizado un infructuoso operativo de captura contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“De acuerdo con la información que hemos recibido de Mikonos, sería la señora Kelly Jaramillo Lima, una persona de aproximadamente pasado los 40 años, propietaria de un inmueble del condominio Mikonos”, leyó el secretario técnico de la comisión.

El presidente de la comisión, Juan Burgos, preguntó directamente a Jesús Poma, abogado del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, conductor del ‘cofre’, si es que su patrocinado identificaba a esta mujer como la persona que subió al automóvil presidencial.

El letrado dijo que no estaba en condiciones de responder, porque existe una reserva policial que les impide dar esa información; sin embargo, ratificó que su cliente dejó a la jefa de Estado en el citado condominio el pasado 24 de febrero.

“No tengo autorizado declarar sobre este tema, espero sepan comprender”, respondió.

“La competencia de todo policía se rige por dos normas internas. Estas normas rigen la función policial en lo que es seguridad y protección de dignatarios. En Fiscalía hemos señalado cuando la señora presidenta señala que se baja el perfil y que inclusive, posteriormente, pide que se retire la seguridad”, acotó.

La respuesta del abogado Jesús Poma generó la molestia del congresista Héctor Valer, quien lo acusó de obstruir a la justicia, por lo que lo invocó a “esclarecer los hechos”. Sin embargo, la posición del letrado fue la misma: mantenerse en la reserva policial que protege esa clase de informaciones.

Como se recuerda, a inicios de diciembre, Poma contó a RPP que, antes de llegar al condominio, Boluarte permitió que una mujer suba al ‘cofre’, sin dar mayores detalles de la identificación, confirmando así las declaraciones de su cliente ante la Fiscalía.

"Es un familiar, así la presentó y más no se puede cuestionar porque es solo un conductor, basta la palabra de la presidenta para que se autorice quién sube al 'Cofre'. No está entre sus competencias cuestionar quién sube o no... la mandataria tiene esa potestad de autorizar y no es la primera vez que la presidenta autorizaba subir a una tercera persona al 'cofre'", manifestó en 'Prueba de Fuego' de RPP.

A su turno, el presidente de la Junta de Propietarios de Mikonos, Gabriel Herrera, reveló que Kelly Jaramillo y su esposo, Hipólito Mejía Valenzuela, poseen una casa en el condominio. El inmueble A-2 es de dos pisos, está ubicado frente al mar y tiene los dormitorios en el semisótano.

Hipólito Mejía es expresidente de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, que fue intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en agosto de 2023, por el “significativo deterioro de su solvencia financiera”.

Asimismo, Herrera comentó que hay registros de que Sadji Olzabal, hijo de un directivo del Club Departamental Apurímac – la asociación que Boluarte presidió entre 2017 y 2021 –, y su pareja, Ena Ocaña, regidora de Magdalena, han asistido en reiteradas ocasiones a la casa A-2.

Gabriel Herrera participó virtualmente en la sesión de la Comisión de FiscalizaciónFuente: Congreso

“Según los registros que hemos remitido sobre los ingresos de enero y febrero de 2024, los señores han visitado la casa A-2 en varias oportunidades. Las personas ingresaron al condominio durante enero y febrero del presente año. A partir de marzo no hubo más registros”, detalló el directivo de Mikonos.

No obstante, Herrera reiteró que no hay registros oficiales del ingreso de Dina Boluarte el pasado 24 de febrero. “No puedo asegurarlo, porque no tengo ingresos. He interrogado a todos los guardias y no tenemos el ingreso de la presidenta a esa propiedad”.

El directivo acotó que en el condominio existen cámaras de seguridad, pero dijo que las imágenes solo se guardan por un mes, por lo que no hay forma de constatar con imágenes la presunta presencia de Boluarte Zegarra en el inmueble.

“Las cámaras tienen un mes en el disco de grabación, esto surgió en agosto y nosotros no tenemos registros. No hay imágenes de ese entonces…”, complementó.