Transparencia: Luis Barranzuela no registra en su agenda oficial ninguna reunión dentro de su vivienda

El ministro del Interior negó que se haya realizado una fiesta en su vivienda y dijo que se trató de una reunión de trabajo. | Fuente: Ministerio del Interior

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, indicó este lunes que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, no tenía agendada ninguna reunión de trabajo en su vivienda, tal y como aseguró el titular de dicha cartera luego de que se difundiera que se realizó una fiesta en ese inmueble.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el representante de Transparencia indicó que, si bien los funcionarios de alto nivel están facultados a tomar decisiones de relevancia para el país, por norma deben hacerlo reunidos en las sedes de la institución que encabecen.

Si estas reuniones cuentan con la participación de otros funcionarios, su asistencia quedará en el registro de visitas. Sin embargo, si la reunión de trabajo se da por motivos de fuerza mayor en otro punto, el registro se realiza en la agenda oficial de cada autoridad.

“Cuando son reuniones que están ocurriendo en el local de un ministerio, uno sabe quiénes asisten, a través del registro de visitas, pero cuando es una reunión que se realiza fuera de las sedes hay que contar con otro instrumento, que es la agenda oficial que debe tener cada alta autoridad”, dijo.

“Lo que se hizo fue buscar si efectivamente estaba agendada algún tipo de reunión del ministro del Interior el día de ayer, que fue el día de los hechos, y lo que hemos encontrado es que no hay nada, no hay ninguna actividad registrada en esa agenda oficial. Esto es importante porque la ley establece que cuando haya una reunión que se realice fuera de la sede tiene que registrarse de manera previa en esa agenda oficial y eso, como digo, no ha ocurrido.”, añadió.

Decisión sobre continuidad de Luis Barranzuela

En esa línea, Iván Lanegra señaló que se espera que el Gobierno adopte una decisión respecto del ministro de manera célere e incluso que sea antes de la presentación del Gabinete Ministerial ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Añadió que la permanencia de Luis Barranzuela en el Gabinete Ministerial ya había sido motivo de pronunciamiento por parte de Mirtha Vásquez, quien dijo que se evaluaría, luego de que se difundieran diversos cuestionamientos contra el ministro de Interior por las sanciones que recibió cuando integró la Policía Nacional del Perú.

“Creo que ahora es mucho más claro la necesidad de que se tome una decisión inmediata antes de la votación de la cuestión de confianza (…) eso sería lo más razonable dada la situación que estamos viviendo, es decir ya de un ministro no solamente cuestionado por un sector del Parlamento, sino también ya abiertamente puesto en cuestión por la propia presidenta del Consejo de Ministros”, dijo.

Celebración en vivienda del ministro

El ministro Luis Barranzuela fue captado por Latina durante noche del 31 de octubre, cuando participaba de una fiesta dentro de su vivienda en el distrito de Santiago de Surco. Esto pese a que el propio Ministerio del Interior había prohibido las reuniones sociales, sean en domicilios o reuniones familiares, a fin de evitar contagios de la COVID-19.

Al respecto, el ministro negó que se haya tratado de una fiesta y aseguró que hubo una reunión de carácter laboral, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, vía Zoom.

Esto pese a que en las imágenes difundidas se le aprecia evitando dar declaraciones y se escuchaba música criolla a volumen alto desde su vivienda. Además, de algunas personas entrando y saliendo del inmueble con vasos en las manos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?