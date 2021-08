"Castillo firmó una proclama ciudadana, en donde señaló expresamente que cualquier cambio de la constitución tenía que hacerse en el marco de la propia Carta Magna", recordó. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Ivan Lanegra, habló sobre la reciente presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante el Parlamento. Al respecto, Lanegra señaló que existen contradicciones claras entre el discurso del premier y la práctica.

“Lo que hemos visto hasta el momento a veces genera contradicciones claras, como por ejemplo señalar que hay un compromiso con la agenda de la mujer y tener solamente a dos personas mujeres en el gabinete. Ese es el tipo de contradicciones que hay y que se puede seguir produciendo durante los siguientes meses”, explicó.

Además, señaló que existen algunos cambios con respecto al discurso de 28 de julio del presidente Pedro Castillo.



“Bellido ya no habla de la asamblea constituyente, ha cambiado algunas ideas que tenía ese discurso, como el servicio militar obligatorio (que ya no está), la referencia a las rondas urbanas, que tampoco aparece. Es uno que, por otro lado, tiene algunos temas sin desarrollar, como la problemática climática ambiental pero, en general, sumando cosas que pueden ser efecto de aprobación o crítica, no termina de configurar un plan estructurado. No te dice cuál va a ser la propuesta del conjunto del país en los próximos años”, añadió.

Asimismo, Lanegra hizo alusión a la cadena perpetua, un tema que no se encontraba en el discurso escrito de Bellido, pero que, sin embargo, fue mencionado.

“Me parece que fue un tema que el ministro Bellido improvisó durante su locución y, efectivamente, es un tema que tiene muchas críticas, que ha tenido una discusión amplia negativa, y que termina reforzando esta idea de que el problema de la corrupción es de poner más acción y sanciones más graves. Por ahí no es el camino, el camino va más bien por el tema de la prevención y de mejorar los mecanismos de supervisión del estado durante los procesos de contrataciones públicas. Eso es un tema central”, acotó.

