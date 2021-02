Vicepresidente de AMPE pide que las vacunas contra la COVID-19 no solo las compre el Gobierno

Marcos Gasco Arrobas estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Marcos Gasco Arrobas, pidió que la compra de vacunas no sea exclusividad del Gobierno central, como una manera de aligerar la inmunización de toda la población.

En Ampliación de Noticias, Gasco Arrobas, alcalde provincial de Chiclayo, consideró que las compras deben hacerse más rápido, para inmunizar lo antes posible a toda la población.

“Lamentamos las condiciones para la compra de vacunas, la posición del Gobierno central. Yo soy vicepresidente del AMPE y estoy defendiendo que se puedan comprar las vacunas por otros medios, no solo por el Gobierno central”, comentó.

“Si no vacunamos pronto, si no adquirimos las vacunas pronto, puede haber una evolución de este mismo virus y, a lo mejor, las vacunas ya no van a hacer efecto. Por eso, necesitamos acabar lo más pronto posible (con la inmunización)”, manifestó.

Pide articulación

Gasco Arrobas consideró que el Gobierno “tiene que articular” con el sector privado, así como los gobierno locales y regionales “para poder hacer más rápidas compras y poder entregar las dosis a la mayoría de peruanos”.

“Lamentablemente, no se está haciendo, hay una posición muy extraña por parte del Gobierno, que quiere solamente ellos hacerlo. Y nosotros sabemos las deficiencias con las que el Estado trabaja”, sentenció.

El alcalde provincial dijo que en su jurisdicción la vacunación con el primer lote de Sinopharm se ha realizado con algunos inconvenientes, debido a quejas de los primeros beneficiarios; pero opinó que “lo importantes es que se vacunen a los 30 millones de peruanos lo más pronto posible”.



