Virgilio Acuña tilda de "tomadura de pelo" versión sobre que tesis de su hermana se perdieron por fenómeno El Niño

Virgilio Acuña, presidente del partido Perú Federal, expresó su rechazo a la versión de la Universidad César Vallejo respecto de que las tesis de maestría y doctorado de su hermana, la congresista María Acuña, se perdieron por un huaico durante el fenómeno El Niño de 2017.

En declaraciones a RPP, el exparlamentario calificó de “bochornosa revelación” la versión dada por la casa de estudios fundada por César Acuña sobre los trabajos de investigación que realizó su hermana, quien ahora es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“Bochornosa revelación, no solo es reprochable que no exista la tesis, sino que lo más grave es la explicación que da que las tesis fueron desaparecidas por el fenómeno del niño es una tomadura de pelo para la sociedad, yo lo que creo es que no existe la tesis”, señaló.

Asimismo, el también exviceministro de Transportes sostuvo que esta versión “afecta el honor” suyo y el de su familia y dijo sentir vergüenza de la actitud política de su hermana, por apoyar al Gobierno de Dina Boluarte.

“Esto desgraciadamente afecta el honor mío y de mi familia. Me da vergüenza la actitud política de la señora María Acuña, que apoya a un sistema y un Gobierno corrupto que va desangrando a nuestra patria. Esta es la desgracia para nuestra familia tener de hermana que apoya a una mujer que ha hecho tanto daño a nuestra nación”, sostuvo.

Las tesis perdidas

En vísperas, el dominical Punto Final difundió un reportaje en el que dieron cuenta de la respuesta de la Universidad César Vallejo ante una solicitud realizada desde 2023 sobre los trabajos que dan el título de magíster y doctora a la legisladora María Acuña.

Dicha casa de estudios se vio obligada a responder por orden del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según indicaron, las tesis de maestría y doctorado de la parlamentaria hermana de César Acuña se perdieron por culpa de los daños que dejó el fenómeno El Niño que en 2017 afectó Chiclayo, donde la mencionada universidad tiene una sede.

La tesis que Acuña presentó para obtener el grado de maestría en gestión pública se titula 'Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED (Gerencia Regional de Educación) de Lambayeque 2015'.

En tanto, el trabajo que realizó para obtener el grado de doctorado en gestión pública y gobernabilidad se tituló 'La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas'.