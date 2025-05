César Acuña tras designación del ministro Sandoval: "Aquí no existe ningún negociado ni un interés particular"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó este miércoles que "no existe ningún negociado ni se tiene un interés particular de tener una cartera" tras los cuestionamientos por la designación de Cesar Sandoval, actual militante y exsecretario de organizaciones de su partido, como nuevo titular del Ministerio de Transportes.

"Yo vuelvo a ratificar que aquí no hay ningún negociado, no tenemos interés de tener una cartera. A mí me ha sorprendido la designación de César Sandoval como ministro. Él ha estado trabajando en Palacio, ha sido asesor de la presidenta Dina Boluarte, significa que ella le habrá visto las cualidades y condiciones", manifestó ante unos periodistas durante una actividad en Trujillo.

Por otro lado, Acuña Peralta también saludó la designación de Eduardo Arana como nuevo premier y precisó que se tiene que seguir trabajando en base a dos lineamientos: seguridad y desarrollo económico.

El líder de APP precisó que espera que los 130 congresistas den el voto de confianza al nuevo Gabinete ya que considera que "se necesita estabilidad".

APP asegura que "no ha autorizado" designación de César Sandoval



El partido Alianza Para el Progreso informó este martes que no autorizaron la designación ni presentación de César Sandoval, actual militante de la agrupación, como ministro de Transportes y Comunicaciones. Según señalan, esta fue una "decisión exclusiva del Poder Ejecutivo".

La agrupación política, a través de un comunicado, remarcó que "no negocia" cargos públicos con el Estado ya que el único compromiso que tienen es con la gobernabilidad del país.

"APP no negocia ni negociará cargos públicos ni intereses con el Estado. Además, se someterá este caso (la designación de César Sandoval) al Comité de Disciplina del partido para evaluar las acciones correspondientes", se lee en el pronunciamiento del partido.

Cesar Carlos Sandoval Pozo juró esta tarde como titular del MTC para reemplazar en el cargo a Raúl Pérez Reyes, quien se va al Ministerio de Economía y Finanzas. Es actual integrante de Alianza Para el Progreso desde el 2020 y abogado de profesión. Además, ocupó el cargo de Secretario de Organización de Bases Sociales de APP.