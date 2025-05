César Acuña dice que no apoya a la presidenta de la república, sino "al gobierno en general"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, en declaraciones a la prensa brindadas este martes, indicó que la bancada de su partido, Alianza para el Progreso (APP), "está dando estabilidad y gobernabilidad al país", ya que no ha apoyado mociones de censura ni interpelaciones de ministros de Estado.

"Deberían decir quién en el Perú está dando estabilidad y gobernabilidad al país. Ahí están los resultados. Gracias a la decisión de que la bancada de APP ha apoyado siempre no censuras y no interpelaciones, ahí están los resultados: el país [creció] 3.5 %, 4 %", sostuvo.

En esa línea, indicó que "la mejor decisión" que se puede tomar a nivel político faltando poco más de un año para que finalice la gestión presidencial de Dina Boluarte es "trabajar por la estabilidad". Además, señaló que su apoyo no es a la jefa de Estado, sino "al gobierno en general".

"Creo que la mejor decisión que hemos tomado y se debe tomar faltando un año [es] trabajar por la estabilidad y la gobernabilidad. Y por si acaso no es apoyo a la presidenta de la República, es apoyo al gobierno en general, a la población. Uno apoya no pensando en una persona, sino pensando en los niños, jóvenes y gente humilde que quiere estabilidad, que quiere comer, escuelas, postas, carreteras", indicó.

"Es bueno reflexionar [que] en los últimos años [tuvimos] una inestabilidad política enorme. Cinco presidentes, y si ustedes hacen una encuesta en base a los cambios de presidentes, ¿cuántos cambios de ministros, de viceministros, de funcionarios? ¿eso qué significa? Retrocesos. Lo que tenemos que hacer es tratar de que este año que queda dejar un país estable, tranquilo, en crecimiento, para que el próximo presidente que juramente el 28 de julio no ponga pretextos de que ha encontrado un país inestable", enfatizó.

"¿Qué tiene que ver que tengamos como militantes a mineros informales en APP?"

Por otro lado, Acuña Peralta se pronunció en torno al reportaje del dominical Cuarto Poder que reveló que, de 168 mineros informales con Reinfo vigente en la provincia de Pataz, el 26.7 % está afiliado a su partido político Alianza para el Progreso (APP), lo cual constituye el porcentaje más alto respecto a otras organizaciones políticas.

En esa línea, el líder fundador de APP calificó como "información malintencionada" lo revelado por el programa periodístico y señaló que en los últimos comicios regionales y municipales su partido no tuvo resultados favorables en dicha provincia de La Libertad.

"Nada tiene que ver que sea inscrito [en el Reinfo]. Recuerden el resultado del 2022. En Pataz solamente ganó un alcalde y a nivel regional no ganamos más de seis. El único que ganó fue el gobernador. Ven los resultados. Entonces, no van a pensar que mi campaña fue hecha por mineros ilegales. Sería un mal pensamiento. Creo que hay una información malintencionada. Algo tienen que hablar a la semana de César Acuña”, sostuvo.

“¿Qué tiene que ver que tengamos como militantes a mineros informales en APP? Creo que son como 2 millones al año, ¿se les puede impedir a ellos participar de un partido? Pero como están en APP, ¿con quién lo relacionan?, con el partido de Acuña. Veo mal que por terceros traten de involucrar a César Acuña", agregó.

Vale recordar que sobre este mismo tema, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también militante de APP, dijo que pueden ser "200 o 300" mineros inscritos en el Reinfo que militen en su partido, pero que las organizaciones políticas no están "en la capacidad técnica de verificarlo".

"Pueden ser 200 o 300, lo que pasa es que quien se inscribe en un partido político no hay una exigencia de declarar si está o no en el Reinfo o en cualquier otro registro. Un partido político no está en la capacidad técnica de verificarlo", sostuvo.