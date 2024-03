Vocero de Corredor Morado afirma que el MTC les propuso subir tarifa del pasaje para subsanar deuda del Estado

Lima Los buses del Corredor Morado dejarán de operar desde el próximo 11 de marzo

Gerardo Hermoza, gerente general del Corredor Morado, en diálogo con RPP, indicó que dicho sistema de transportes dejará de operar el próximo 11 de marzo, debido a la falta de pago de una deuda de S/300 millones que les debe el Estado. En ese sentido, expresó su molestia porque, según dijo, no habría una voluntad de pago.

"Este tema no es de ahora. El premier Otárola, prácticamente, ha salido a desconocer esta deuda (…), dice que va a revisar (...) Firmamos un documento en el que dice que íbamos a irnos a un trato directo y a una amigable composición, que era el procedimiento legal que el contrato permite para poder asegurar la continuidad del servicio. Y el día de hoy nos topamos que dicen ‘están pidiendo mucho’, ‘no sé de quién será esa deuda’, ‘no tenemos plata para pagarles’", indicó.

Hermoza resaltó que existe un documento firmado a través del cual el Estado se comprometió a pagar dicha deuda en tres años, por lo que en diciembre del 2023 se debió abonarse la primera parte; sin embargo, esto no habría ocurrido.

"Exactamente, (la deuda) bordeaba los S/500 millones, (...) nos bajaron a 300. Nosotros preferimos arreglar, hacer un mal arreglo, que un juicio eterno. Supeditado estos S/300 millones a pagarse en tres años, y que a cada desembolso nosotros poníamos más flota y pagábamos deuda financiera, no era para guardarnos el dinero", explicó.

"Para que salga ese documento y sea legal demoró cinco meses. Ese proceso nos costó S/300 mil, que prestaron los accionistas que ya estaban desfondados, porque creímos que eso lo iba a resolver", agregó.

Nos pidieron subir la tarifa

Hermoza indicó que ya se reunió con el ministro de Transportes, Rául Pérez-Reyes, para encontrar una solución a la situación. No obstante, dijo que este le propuso subir las tarifas.

"Lo que nos dijo el ministro es que, prácticamente, no nos iban a pagar, y nos hizo una propuesta que, en realidad, fue una cachetada para los operadores. Nos dijo que subiéramos la tarifa, que de repente podemos subir en S/0.50 la tarifa, y nosotros le dijimos que el usuario no tiene por qué pagar la incompetencia de las autoridades", relató.

Respecto al origen de la deuda, el gerente general del Corredor Morado explicó que esta se habría generado "porque no se retira de la ruta a los que compiten deslealmente, porque no se fiscaliza, porque el carril de un solo bus no lo respeta nadie".

"Nosotros tenemos una fórmula de pago de 70% de los kilómetros que recorremos por un 30% de pasajeros que transportamos, tenemos que cobrar, por ejemplo, 100; pero diariamente recaudamos 60. Los otros 40 no los recaudamos y es pérdida", aseveró.

Asimismo, resaltó los efectos negativos que tendría la paralización del Corredor Morado no solo sobre los usuarios, sino también sobre los trabajadores de dicho sistema de transportes.

"(Se afectarían) 100 mil usuarios al día, y estamos hablando de 3 mil familias que se quedan sin trabajo formal, entre choferes, personal administrativo, empresas vinculadas a nosotros. Los bancos y los proveedores van a terminar ejecutando las garantías de los concesionarios con los que sacaron los buses. Son las empresas accionistas también las que se van a ver perjudicadas en esto", subrayó.

Finalmente, indicó que este viernes tendría una nueva reunión con el titular de Transportes, y dijo esperar que sí se pueda llegar a una solución satisfactoria.

"Hoy tenemos una reunión con el ministro de Transportes, nuevamente, no soy muy optimista. Están convocados los corredores rojo, azul y morado. El amarillo, que es parte del corredor rojo, dejó de operar hace ya bastante", señaló.

"(Espero) que hagan un cronograma pronto de pagos, es lo mínimo que podríamos aceptar. Porque los S/300 millones no se iban a pagar en este año, sino en diciembre del 2023 una parte, y en diciembre 2024 y diciembre del 2025 otra parte", puntualizó.