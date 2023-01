El segundo tema, indica el analista, tiene que ver con las acciones complementarias que adoptará el gobierno para restablecer el orden ante las manifestaciones en diversas regiones del país. De acuerdo con Castillo, el premier Alberto Otárola se presentó ayer en el Congreso con una posición de "mano dura" y no se escuchó de su parte qué se va a hacer en una segunda etapa para hacerle frente a las protestas. "La pregunta que me surge es qué complemento existe, porque un gobierno no puede vivir de mano dura todo el tiempo", comentó.