Walter Ayala cuestionó allanamiento a su domicilio y sus oficinas: “¿Después de año y medio qué van a encontrar?”

Walter Ayala lideró el Ministerio de Defensa desde julio hasta noviembre de 2021. | Fuente: Andina

En un operativo simultáneo, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), allanó esta mañana la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el distrito de Santiago de Surco.

En medio de las diligencias, que forman parte de la investigación por los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo, Ayala recordó que el caso se remonta a mediados de setiembre de 2021 y, por eso, cuestionó que el allanamiento a su domicilio y sus oficinas se realice “un año y medio después”.

“A mí se me investiga por unos supuestos ascensos ocurridos entre setiembre y octubre de 2021. Ha pasado cerca de un año y medio, ¿en año y medio qué van a encontrar? Pienso que esta diligencia ha sido innecesaria. ¿Y cuál es la prueba de que es innecesaria? No han encontrado nada”, declaró a los medios de comunicación.

“¿Después de año y medio qué van a encontrar? En año y medio ha habido detenciones preliminares y miles de allanamientos; en este caso recién lo están haciendo”, continuó cuestionando.

Así, Ayala negó haber recibido dinero para ejecutar ascensos irregulares en las FF.AA. cuando ostentaba el cargo de ministro de Defensa, desde julio hasta noviembre de 2021. “Nunca he cobrado ni un sol, sería miserable en cobrar un sol”, respondió a las interrogantes de la prensa.

“Como Walter Ayala me reafirmo que no soy ladrón y no he robado ni un sol al Estado, y prueba de ello es que ha pasado más de un año y medio y estoy acá: bien parado. […] Si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles”, sentenció.

Operativo simultáneo

Por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, el operativo inició al promediar las 04:00 a.m. en la oficina del ex titular de Defensa, Walter Ayala, y después en su vivienda. En el lugar se incautaron elementos como una laptop, discos duros, documentos y una copia espejo de su computadora personal.

En total, el operativo comprende la intervención de 27 inmuebles de los implicados en el caso, algunos en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes.

Hasta el momento, la Policía informó de la detención preliminar de las siguientes personas: los generales PNP Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López; además del Mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón, el Suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez y el civil Óscar Monge Macarlupu, según establece la resolución judicial.

Además, la investigación comprende a 8 coroneles a nivel nacional quienes habrían pagado entre 20 mil y 30 mil dólares por su ascenso a general.