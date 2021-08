Walter Gutiérrez: El país mirará con otra retina la situación si el presidente Pedro Castillo reavalúa sus designaciones

Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró este jueves que el país "va a mirar con otra retina" la situación política del Gobierno si el presidente Pedro Castillo reavalúa sus designaciones del gabinete ministerial.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Walter Gutiérrez, quien envió una carta al Poder Ejecutivo sobre la designación de altos funcionarios del Estado, señaló que el Jefe de Estado tiene "la gran oportunidad" para poder vertebrar y unir al país honrando todas las promesas que hizo y planteó.



"El Presidente ofreció cerrar las brechas y combatir la corrupción, y para eso tiene que respetar el principio de idoneidad de la gestión pública. Estoy seguro que si reevalúa sus decisiones o sus designaciones el país va mirar con otra retina esta situación y el Congreso tiene la obligación de materializar el principio de colaboración", indicó.



En referencia a la conformación del gabinete de Guido Bellido, Walter Gutiérrez indicó que los integrantes de un partido político pueden ser parte de la administración pública, pero aclaró que deben ser personas idóneas para el cargo.



"Desde luego, militantes de cualquier partido politico y por supuesto del partido del señor Bellido, pueden acceder a laadministración pública. Estamos hablando de idoneidad, de eso estamos hablando, no queremos para nada decir que solo un determinado grupo o determinado tecnócratas o profesionales tinen que conducir el Estado", sostuvo.

"Filtro o tamiz" de la legalidad

Además, Walter Gutiérrez precisó que rechazar el nombramiento de funcionarios con denuncias es un acto de sentido común. Además, se refirió a la investigación que afronta Guido Bellido y señaló que la "presunción de inocencia" no es un derecho absoluto.



"Y es también un principio constitucional el garantizar los derechos humanos. Si no crees en igualdad, no puedes formar parte del Estado. Si no crees que las mujeres tienen los mismos derechos, y es homófobo y es misógino, no puedes liderar las políticas nacionales que se han diseñado para la igualdad de género", aseguró.

Finalmente, el Defensor del Pueblo destacó que quienes ponen límite al poder son las propias autoridades y las instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía. En ese sentido, invocó al presidente Pedro Castillo hacer un "filtro o tamiz" de la legalidad respecto al tipo de gabinete que le va a acompañar en su gobierno.



Walter Gutiérrez anunció que ha solicitado una cita al Presidente de la República para conversar y explicarle directamente sus observaciones sobre designaciones de altos funcionarios.



"Debe haber un poder vigilaldo, transparente y con rendición de cuentas. Esperaremos que el Presidente nos dé la cita y de no ser así esto seguro que el Estado se va a articular para controlar democráticamente el Poder del Ejecutivo porque nosotros no somos un imperio, sino una demoracia", manifestó.

