El ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez calificó de “valiente” la decisión del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez que dispuso ampliar la investigación para incluir al presidente Pedro Castillo. Asimismo, rechazó las declaraciones del mandatario en torno a la crisis alimentaria.

“Es una decisión valiente alineada con la Constitución y la ley. Es una decisión que hay que respaldar todas las instituciones, prensa, sociedad”, dijo en Ampliación de Noticias.

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones".

“Son ofensivas. Es un agravio a los millones que día a día trabajan, no necesariamente formales. Los verdaderos ociosos están en Palacio, como el presidente. Él es el verdadero ocasio cuando no endereza sus esfuerzos a lo que debería ser sus verdaderas competencias. Es una ofensa directa a la ciudadanía”, dijo Gutiérrez sobre las expresiones del mandatario Pedro Castillo, quien afirmó que la "hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan".

Investigación

Walter Gutiérrez recordó que hace varios meses, la Defensoría planteó tanto a la Fiscal Zoraida Ávalos como al fiscal Pablo Sánchez que había “argumentos consistentes para que se abra investigación”. Manifestó que “el fiscal no puede renunciar a la principal de sus funciones que es perseguir el delito”.

Asimismo, dijo que si el presidente está en condición de investigación ello lo obliga a rendir manifestaciones. “Incluso, podría abrirse el secreto bancario”, dijo.

Por último, comentó que instituciones como el Congreso, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría tienen que demostrar que están comprometidos con los valores democráticos.

