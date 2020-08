El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, solicitó el voto de confianza al pleno del Congreso de la República. | Fuente: Agencia Andina

Esta mañana el Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acudió al Congreso de la República con la finalidad de conseguir el voto de confianza. Salió desde Palacio de gobierno acompañado, hasta cierta distancia, por el presidente de la República, Martín Vizcarra, luego, él y los ministros que integran su gabinete caminaron hasta la sede del Congreso. El discurso de Walter Martos estuvo enfocado en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, la que él calificó como la nueva guerra que enfrentamos los peruanos. “Esta no es una guerra convencional, como muchas que hemos librado a lo largo de nuestra historia. Esta es una guerra contra un enemigo invisible y letal (...) El énfasis de mi discurso se centrará en lo urgente y en lo inmediato, en cómo vamos a afrontar lo que resta de la pandemia y en cómo vamos a reactivar la economía evitando que se ponga en riesgo la salud de nuestra gente”, indicó.



Walter Martos mencionó que el “Poder Ejecutivo está convencido del diálogo y la generación de consenso en beneficio del país” e hizo referencia al Pacto Perú. “Pacto Perú representa una apuesta a largo plazo entre los actores políticos en temas concretos (...) Esto conlleva una enorme responsabilidad por parte de aquellos que acudan a dialogar, porque involucra un compromiso de no desconocer en el futuro lo pactado, de construir en base a nuestras diferencias puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en una agenda común”, dijo.



El Presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañó al Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y a su gabinete en el día del pedido del voto de confianza al Congreso de la República. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Hubo cambios evidentes entre los discursos de Martos y Cateriano



Para Iván Lanegra, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, hubo cambios notorios respecto del anterior discurso ofrecido por el ex premier, Pedro Caterano. “Hay un cambo evidente en las prioridades y en el tono del mensaje, hay una carga muy alta en los temas de atención en la pandemia y una prioridad no solo en los temas de salud, sino también en la atención de las cuestiones sociales derivadas de la emergencia. Existen referencias expresas a la situación de los pueblos indígenas, a las mujeres, a los movimientos sociales y también a las necesidades de políticas que atiendan y reduzcan los costos de los que estamos viviendo. Es un cambio en las referencias respecto al discurso anterior. Solo como detalle, en esta ocasión hay apenas dos referencias en el tema de la minería, uno en el tema del canon y otro en el tema de la lucha contra la minería ilegal, este es un indicador del enfoque de las diferencias en ambos discursos”.

Coincide con esta posición Arturo Maldonado, profesor en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien asegura que el discurso del premier Martos le dio mayor énfasis a lo sanitario. "El discurso, si bien es cierto tiene algunas diferencias con respecto al discurso que hizo el anterior Primer Ministroo, creo que sí le ha dado un mayor énfasis al tema sanitario, al tema de la protección social de los ciudadanos respecto a la pandemia. No mencionó el tema de las inversiones mineras como motor de la reactivación económica, que es algo a lo que Cateriano sí le dio bastante peso, y que hizo que algunas bancadas de izquierda reaccionaran en contra de ese discurso”.

Hubo continuidad en políticas para luchar contra la pandemia

Para Alexandra Ames, Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Walter Martos dejó claro al parlamento que la economía no puede dar la espalda a las poblaciones vulnerables: “Se nota una clara intención de ser conscientes de que el crecimiento económico no puede ir a espaldas de ciertos grupos vulnerables en el país, eso lo ha dicho de manera clara y específica. Sin embargo, los programas sociales que él ha indicado como argumentación contra la crisis económica generada por la pandemia no son lo suficientemente sólidos como para enfrentar una crisis de esta magnitud”.

No obstante, para Ames el discurso de Martos fue una continuidad de lo dicho por el ex premier Pedro Cateriano y el presidente Martín Vizcarra en su discurso por 28 de julio: “El discurso del premier Martos es la continuación del premier Cateriano, de lo dicho del presidente Vizcarra el 28 de julio, no se puede seguir haciendo lo mismo, el anuncio del bono es sumamente necesario, sin embargo, se siguen cometiendo los mismos errores. Se está hablando de seguir haciendo lo mismo, los mismos programas sociales de siempre, que han funcionado muy bien para luchar contra la pobreza rural, pero una situación de crisis económica de esta magnitud, donde la mayoría de personas afectadas son personas en situación de pobreza urbana, todavía no se habla de una estrategia enfocada para estas personas”.



Para Arturo Maldonado también hubo similitudes en el tema de estrategia sanitaria. “No termina de quedar muy claro cuál es el camino que propone el Gobierno. Si bien es cierto Cateriano le dio mayor énfasis a la economía, y por lo tanto el tema sanitario también quedó en déficit, el premier Martos le ha dado más énfasis a lo social, igual el tema sanitario ha quedado algo descolocado y la ciudadanía reclama mayor acción, mayor guía sobre qué va a hacer el Gobierno sobre esta pandemia que claramente está descontrolada”.

El pleno del Congreso de la República inició las intervenciones de los congresistas tras escuchar el discurso del pedido de confianza del Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. | Fuente: Congreso de la República

Destacó lo regional

Para el ex Ministro de Defensa, general en retiro Roberto Chiabra, el premier Martos destacó la labor que se realizó y realizará en las regiones en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus: “Se está hablando de un estado más presente en las regiones, de responsabilidad compartida, inclusive los ministros deben viajar a las regiones con los congresistas de tal manera que esta responsabilidad compartida sea de gabinete, congresistas y gobierno regional, como debió ser desde un inicio para articular la estrategia, inclusive ha dicho que en aquellas regiones donde no hay sentido de emergencia y existe un bajo manejo presupuestario, van a ser intervenidas como ha sucedido en Arequipa”.



¿El Parlamento sí le dará la confianza al gabinete Martos?

Arturo Maldonado, considera que Martos conocían cuál debería ser su postura frente al Congreso si quería conseguir el voto de confianza para su gabinete: “Creo que Martos ya iba con la convicción de que si él no movía demasiado las aguas, si es que su discurso era bastante moderado, iba a ganar el apoyo de las bancadas que él requería para ganar el voto de confianza. Creo que más allá de que la izquierda está reclamando una mayor acción en el tema sanitario, igual la bancada del FREPAP, el discurso es moderado y ha hecho que Acción Popular y Alianza Para el Progreso, que son las bancadas que en este caso van a a mover la suerte de Martos, en contraste de la Cateriano, no tengan ningún inconveniente para darle el voto de confianza”.



Para Iván Lanegra, le será difícil al Congreso rechazar el discurso del premier Martos: “Es un discurso más difícil de rechazar, es más costoso para un parlamento rechazar ahora un discurso que se enfoca principalmente en temas que se consideraron importantes y que estaban desde su punto de vista ausentes. Me parece que la probabilidad de la confianza es mucho más alta”, indicó.