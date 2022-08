Wilmar Elera señala que se mantendrá como congresista "mientras no haya sentencia firme" en su contra

“Mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a los dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”, mencionó. | Fuente: Congreso

El congresista y extercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú) se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales tras la ratificación del Poder Judicial que lo sentencia a 6 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada.

Recordemos que ello fue determinado por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. En el documento, señaló que respeta la decisión del Poder Judicial, pero no está conforme con el pronunciamiento del mismo.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento mi defensa legal interpondrá los recursos de ley con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, expresó a través de un comunicado difundido por su cuenta oficial de Twitter.



Añadió que mantendrá su condición de congresista hasta que se encuentre una sentencia firme en su contra. Ello a pesar que se desconoce su actual paradero tras lo sentenciado por el Poder Judicial.

“Mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a los dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”, mencionó.



📣 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/VBLXPManlx — Wilmar Elera García (@WilmarEleraG) August 12, 2022

Sentencia contra Wilmar Elera

El juez Ronald Soto Cortez condenó a seis años de prisión efectiva al congresista Wilmar Elera por el delito de colusión agravada y ordenó su ubicación y captura inmediata para su internamiento en el penal que disponga el INPE.

Asimismo, el magistrado impuso el pago de una reparación civil solidaria de S/100 mil, la cual deberá cancelar junto con los también condenados Wilder Mogollón y José Luis Cortegana, para quienes también dispuso su captura.



A inicios de este mes, se conoció el adelanto de sentencia de este juzgado, donde se sentenció al entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera García, a seis años de prisión por el delito de colusión agravada.

El juez Soto Cortez sentenció a Elera García por hechos que se remontan al 2012 y que tienen que ver con su participación como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa —Ayabaca— Piura.

Según informó el Poder Judicial, el contrato suscrito el 13 de enero del 2012, la obra que involucra a Wilmar Elera fue valorizada en un principio por S/. 3 millones y debía ejecutarse en un periodo de 180 días calendario, lo cual nunca se dio.