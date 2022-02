El congresista Edgar Tello es investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto tráfico de influencias. | Fuente: Congreso

David Mujica, abogado del congresista Edgar Tello, rechazó que su patrocinado haya ejercido tráfico de influencias para favorecer la concesión de una obra en San Juan de Lurigancho.

"No hubo ninguna injerencia que tenga que ver con un trafico de influencias a favor de ninguna persona", dijo en Nada está dicho por RPP Noticias.

Y aseveró que "según lo que he podido ver en la investigación preliminar, ya la buena pro habia sido otorgada" al momento en que el legislador buscó comunicarse con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo.

Al consultársele, entonces, por qué su defendido buscó a la autoridad, el abogado respondió: "Dentro de las funciones de mi patrocinado está no solo legislar, sino también fiscalizar (...) y se le pueden acercar múltiples personas a solicitarle que investigue o se interese por determinados actos. Que un congresista se preocupe por un asunto que no se resuelve de manera óptima, no significa ningún tipo de trafico de influencias".

El letrado recordó que "el traficante de influencias es el que ofrece interceder para obtener un beneficio", cosa que, dijo, Edgar Tello no habría realizado.

"Estamos llanos a cualquier tipo de levantamiento de secreto bancario, de comunicaciones, a que se esclarezca la verdad", añadió.

Fiscalía de la Nación abre investigación

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el congresista de Perú Libre por presunto tráfico de influencias agravado.



A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el Ministerio Público señaló que el legislador oficialista habría intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, en una licitación pública.

El parlamentario es acusado de presuntamente ejercer influencias en el burgomaestre para que el Consorcio Casa de la Mujer obtuviera la buena pro para la construcción de la obra de la Casa de la Mujer en el citado distrito limeño por más de S/ 15 millones.

