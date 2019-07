Acción Popular: “Muchos fujimoristas no están de acuerdo con Pedro Olaechea”

Edmundo del Águila estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular, aseguró que su bancada ha decidido votar por la lista del exfujimorista Daniel Salaverry para que presida el Poder Legislativo en el periodo 2019-2020.

En Ampliación de Noticias, el acciopopulista consideró que si mañana “el voto es secreto y no mostrado”, podría darse una sorpresa, al señalar que en las filas del fujimorismo no todos están de acuerdo en apoyar a la lista de Pedro Olaechea.

“Apoyamos al señor Salaverry. Las matemáticas no cuadran, pero si el voto es secreto y no mostrado, creo yo que podría cuadrar. (...) Creo que dentro de los 54 que componen la bancada (Fuerza Popular), estoy seguro que muchos que no están de acuerdo con la dinámica propia de la bancada y, lo más importante, no están de acuerdo con el candidato que los representa”, sostuvo.

Del Águila Herrera dijo que le sorprende el apoyo de la bancada Cambio 21 a la lista de Olaechea, ya que -recordó- el mismo día que anunciaron su adhesión estaban negociando con la otra fórmula.

Este sábado 27 de julio se realizará la votación para la nueva Mesa Directiva del Congreso, entre los candidatos Pedro Olaechea, apoyado por el fujimorismo, y Daniel Salaverry, que suma el respaldo de las bancadas opositoras.