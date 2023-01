El congresista Diego Bazán opinó sobre el texto sustitutorio para adelantar las elecciones al 2023. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Diego Bazán evitó confirmar si su bancada no apoyará, sin previa evaluación, el texto sustitutorio para adelantar las elecciones al 2023. No obstante, recordó que si esta propuesta no alcanza 87 votos, se tendría que realizar un referéndum, el cual sumado al plazo para una eventual convocatoria de elecciones, generaría que estas se realicen en el 2024.

En entrevista con RPP Noticias, Diego Bazán criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por anunciar el domingo pasado que, de no prosperar el consenso en el Congreso para el adelanto de elecciones, el Poder Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales este año.

"En este clima de incertidumbre política no era necesario una amenaza directa al Congreso. Si ella después de todo este proceso lo quería presentar, resulta siendo una salida, pero muy innecesario su mensaje para plantear esta amenaza al Congreso. La señora Dina Boluarte tiene que respetar que hay procesos y que esos se evalúan en el Congreso", dijo en Todo se sabe.

Diego Bazán consideró que es legítimo que un sector esté a favor del adelanto de elecciones para el 2023; sin embargo, precisó que otro grupo en el país pide al Congreso "actuar con responsabilidad". Asimismo, lamentó que las fórmulas que plantean esta propuesta generen consecuencias como suprimir las elecciones internas en los partidos.

"Por sobre todas las cosas, Avanza País no pretende alargar su estadía en el Congreso, lo que se quiere es que se respeten los procesos de manera ordenada. (…) Yo creo que es legítimo, que es válido, lo que exige la población: definitivamente está cansado de la clase política, pero nosotros hay que ser responsables como congresistas", dijo.

Finalmente, el parlamentario consideró que en caso la presidenta Dina Boluarte renuncia al cargo, el titular del Congreso, José Williams, debe convocar a elecciones generales y no solo presidenciales, como sugieren algunas personas en el Parlamento. Agregó que su postura es que el gobierno de transición "sostenible" y que su apuesta es por la gobernabilidad del país.

"El gran problema es no tener una visión a futuro. Si nosotros caemos en esa situación de presión a la que nos vemos sometidos por la calle, lo único que vamos a generar es que el próximo Congreso y presidente caigan en absolutamente lo mismo (…) Este es solo un proceso de transición, esta salida tiene que hacerse de manera ordenada", agregó.

Ultimátum de Dina Boluarte al Congreso

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el pasado domingo que, de no prosperar el consenso en el Congreso para el adelanto de elecciones, el Poder Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales este año.

El pronunciamiento de la mandataria se dio un día después de las violentas protestas que dejaron la muerte de una persona en el Centro de Lima. La jefa de Estado criticó al Parlamento por no haber conseguido aprobar un adelanto de elecciones pese al reclamo de la ciudadanía.

"El Congreso de la República debatía el adelanto de elecciones al 2023. Y como ya sabemos a esta hora, un debate estéril que no se ha llegado a nada concreto excepto la reconsideración que mañana va a debatirse y que, esperamos, merezca una segunda reflexión, dada la gravedad de la situación. Reitero que este vacío es inaceptable para el Perú", manifestó.

Con respecto a su proyecto de ley, sostuvo que las elecciones se llevarían a cabo el segundo domingo de octubre, acortando el periodo tanto del Ejecutivo, Congreso y Parlamento Andino.

"Se dispone que el Presidente de la Republica convoque a elecciones generales para el segundo domingo de octubre del 2023. El Congreso puede aprobar otras leyes necesarias para la realización de las elecciones generales del 2023, hasta el 28 de febrero del presente año no siendo de aplicación el plazo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de elecciones", añadió.

