Víctor Andrés García Belaunde-Pedro Olaechea | Fuente: Congreso de la Republica

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), señaló este lunes que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no puede tomar decisiones inmediatas en el diálogo con el mandatario Martín Vizcarra. Esto en relación a una reunión planteada por el representante de hemiciclo para dialogar sobre el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo y otros temas.

En entrevista con el programa La rotativa del aire de RPP Noticias, García Belaunde también calificó de "informal" y "a desgano" la aceptación del mandatario Martín Vizcarra para el diálogo con Pedro Olaechea. Consideró que una cita de esa naturaleza debe tener otro tipo de anuncios y no aprovechar una sesión del Consejo para la Reforma de Justicia.

"El presidente de la República puede tomar decisiones inmediatas sobre la reunión, el presidente del Congreso no. Porque el presidente del Congreso no es jefe de los congresistas, representa a los congresistas que es diferente (...) él no puede decidir sobre el voto de cada uno de los miembros, es una asamblea", aclaró.



Víctor Andrés García Belaunde explicó que Pedro Olaechea no podrá comprometerse a aprobar el proyecto de adelanto de elecciones, ya que la última palabra en este tema la tienen las bancadas del Congreso.

"Lo importante acá es el diálogo. Si el presidente no da marcha atrás está en su derecho evidentemente, pero creo que hay que dejar constancia del diálogo. Se apruebe o no se apruebe el adelanto de elecciones lo importante es que haya alternativas en ambos casos", manifestó.

De otro lado, García Belaunde consideró que el fiscal José Domingo Pérez intenta "distraer la atención" con el pedido y posterior desistimiento de prisión preventiva para José Graña Miró Quesada y de Hernando Graña Acuña en el caso Línea 1 del Metro de Lima.

El legislador aseguró que el miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato está "metiendo la pata" en los casos que investiga. "Cuando comete un error o un exceso, dos o tres días después sale una actuación de él diferente para distraer la atención del público. Estoy casi convencido de esa respuesta", afirmó.