El vocero del partido Fuerza Popular indicó que hay posibilidad de que se apruebe el adelanto de elecciones para el 2023 | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Torres, en diálogo con RPP Noticias, se refirió a la propuesta de adelanto de elecciones para el 2023 que la bancada de su grupo político ha impulsado en las últimas semanas y que no logró ser aprobada en el Pleno por falta de consenso.

Al respecto, el excongresista invocó a las bancadas de derecha para que sean "empáticas con la ciudadanía" que necesita "el mensaje de sus políticos de que se puede encontrar una salida".

"Puedo entender las razones de la extrema derecha, pueden pensar que les corresponde culminar su labor; pero también les corresponde ser empáticos, mirar la realidad, preocuparse no solo por los que están en las manifestaciones, sino también por los pequeños empresarios que no pueden abrir su negocio, por los familiares de los militares", sostuvo.

En ese sentido, indicó que Fuerza Popular "no está cediendo" a la "extrema izquierda", ya que el adelanto de comicios para este año fue "propuesto por el fujimorismo desde antes de que (Pedro) Castillo saliera de la Presidencia".

"Nosotros vamos a seguir votando por el 2023, como lo dijimos desde antes que se fuera el señor Castillo. Se nos dice que estamos cediendo, pero nosotros lo dijimos desde hace mucho antes", señaló.

Asimismo, remarcó que si se hubiera "escuchado a Keiko Fujimori" respecto al adelanto de elecciones "quizá no hubiéramos tenido estas perdidas de vida y daños que han ocurrido".

Adelanto de elecciones para este año "aun puede aprobarse"

Pese a esto, el vocero político de Fuerza Popular indicó que son "realistas" respecto a que aun puede aprobarse el adelanto de elecciones para el 2023 en el Pleno del Congreso.

"No es optimismo, es realismo. Lo que nosotros vemos es que estamos en una crisis que no se detiene. Puede haberse bajado los decibeles en Lima, pero Lima no es el Perú. Creo que la situación se mantiene crítica y lo que ha señalado Keiko es evidenciar que (…) en los plenos todo puede suceder. Puede entrar un tema inmediatamente, se puede discutir, se puede aprobar", sostuvo.

Además, remarcó que el hecho de que no esté agendada una propuesta de ese tipo y, a pesar de ello, se apruebe, "no debe sorprender".

"El que no esté agendado no nos debe sorprender. Hay un montón de cosas que no están agendadas y, de un momento a otro, puede tomarse la decisión (...) Primero, lo que tenemos que resolver es lo que está pendiente y es que hay un proyecto del Ejecutivo, en consonancia con la posición de Fuerza Popular, que es elecciones 2023, no complementarias, (sino) por cinco años", indicó.

"Keiko Fujimori puede candidatear el 2026 o a futuro"

Respecto al futuro político de Keiko Fujimori como candidata presidencial, Miguel Torres señaló estar en desacuerdo con su decisión de no postular en un posible adelanto de elecciones.

"Yo no estoy de acuerdo con la decisión de Keiko. La respeto y la acato como militante, pero ella me ha explicado una razón que me parece válida: 'yo he iniciado este tema del adelanto de elecciones al 2023 y no me parece ético que corra, porque van a decir (…) que estamos haciendo todo esto porque queremos que compita'. ‘No lo voy a hacer para que se caigan todas esas excusas que están utilizando y muestren a la población su verdadero rostro’, indicó respecto a la decisión de Fujimori Higuchi.

Sin embargo, sostuvo que ella puede "candidatear" después de esos posibles comicios adelantados.

"Sí, claro, ella no ha dejado de ser ciudadana, de tener derecho a ser elegida y elegir (...) Después de eso, puede candidatear. Y ojalá que lo haga en el 2026 o en el futuro. Ella es jovencísima y todavía tiene mucho espacio", subrayó.