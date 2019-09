La congresista Rosa Bartra es presidente la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

La bancada del Nuevo Perú anunció que solicitará a la Junta de Portavoces, junto con otras bancadas, que el predictamen de la Comisión de Constitución que recomienda archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones pase directamente al Pleno del Congreso para que pueda ser debatido y votado por todos los parlamentarios.

"Si hay responsabilidad y valentía de la mayoría fujiaprista, permitan que el dictamen se vea el lunes en el Pleno que está convocado. Los 130 congresistas debemos hacernos responsables de nuestra posición y de nuestro voto, por lo tanto, hay que permitir que ese debate se pueda dar. Es muy fácil archivar cuando se tienen los números", señaló la vocera Indira Huilca.

En tanto, la legisladora Marisa Glave señaló que este pedido que será presentado ante la Junta de Portavoces también será sustentado este jueves durante la sesión de la Comisión de Constitución. Asimismo, insistió en la necesidad de que todos los congresistas, y no solo los representantes de las bancadas en la comisión, se pronuncien sobre este tema.

"No se puede permitir esta estrategia del fujimorismo. Por un lado, distraer con esta pretensión de archivar este proyecto y el lunes pretender elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Cada parlamentario, no sus voceros, tiene que hacerse responsable de su voto y no permitir que se siga consumando un golpe institucional", señaló.

La decisión sobre #AdelantoDeElecciones debe verse en Pleno. Cada uno de los 130 congresistas debe justificar su voto de cara al pueblo este lunes.#ComisiónDeConstitución pic.twitter.com/zmmFNCOBWk — Indira Huilca (@IndiraHuilca) September 25, 2019

Comisión de Constitución recomienda archivar proyecto

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso recomienda no aprobar y archivar el proyecto de ley del presidente Martín Vizcarra que propone adelantar las elecciones generales para el año 2020. El documento será sometido a votación en la sesión que realizará el jueves el grupo de trabajo que lidera la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra.

Según el informe, la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, "carecen de una adecuada sustentación".

En el caso del adelanto de elecciones. el predictamen señala que la propuesta está "sustentada en un solo párrafo de poco más de tres líneas"; pero sobre todo subraya que sí se aprobar, afectaría "la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales" aprobadas por el Parlamento, las "que paradójicamente fueron impulsadas por este mismo gobierno".

Además, afirma que la posición del Ejecutivo de someter su propuesta a una consulta popular afecta al "derecho fundamental a la participación política". En cuanto a la pretensión de presentar una cuestión de confianza, el informe considera que se vulneraría el "principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso".