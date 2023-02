Muñante reiteró que la presidenta Boluarte no puede presionar al Congreso por el adelanto de elecciones | Fuente: Congreso

Alejandro Muñante, vicepresidente del Congreso, señaló que la ampliación de la legislatura será para ver el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, pero no mencionó acerca de la posibilidad de debatir nuevamente el adelanto de elecciones.

"Se amplía principalmente por las facultades legislativas que ha solicitado el Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica. En esta semana ya la comisión de Economía y Descentralización tienen que emitir sus diferentes dictámenes y ser puestas a debate en el pleno del Congreso. Esperemos que se pueda llegar las iniciativas para que el gobierno publique los decretos legislativos", manifestó en La Rotativa del Aire - Edición Noche de RPP.

Muñante cuestionó que la presidenta Dina Boluarte insista en ver el adelanto de elecciones cuando ya se vio que su proyecto de ley fue archivado.

"La presidenta no le manda al Congreso. Es una iniciativa legislativa que ha presentado y sabiendo además que el Parlamento no podía por reglamento resolver este tema, ya que ya había sido rechazado la propuesta; sin embargo, conociendo de ello mandó el proyecto legislativo y haciendo una interpretación de nuestro reglamento se determinó que no procede", expresó.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, decidió ampliar la presente legislatura hasta el próximo viernes 17 de febrero a fin de "abordar y debatir los temas de interés nacional incluidos en la agenda". Mediante el decreto 002-2022-2023-P/CR, Williams Zapata decidió extender la fecha que estaba prevista culminar este viernes.









Audios de Yaneth Navarro

Acerca de los audios de Yaneth Navarro, en el cual revelarían los principales motivos de las marchas, manifestó que solo comprueba la existencia de un plan político detrás de las movilizaciones violentas que se han dado desde el inicio de la gestión de Dina Boluarte.

"Esto no sorprende. Más bien revela las intenciones que fueron denunciadas desde un principio, pero que ahora con mucha más evidencia, se pone de manifiesto este plan político de coaccion y delictivo de parte de estas personas que aprovechaban un descontento ciudadano para forzar po r la violencia una agenda política", manifestó.

En el audio al que accedió RPP Noticias se escucha a Yaneth Navarro, dirigente cercana a Pedro Castillo, presuntamente coordinar una de las movilizaciones que se realizaron en Lima desde hace semanas y revelar el secuestro de dos policías. Por ello, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra tras ser detenida cuando manifestantes intentaron llegar al aeropuerto Jorge Chávez.