Muñante reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones debe ser en el 2024. | Fuente: Congreso

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones para octubre de este año es inviable. El parlamentario sostuvo que los plazos no son los adecuados con el fin de llevar a cabo el proceso.

"No podemos debatir sobre una fecha inviable y lo que considero es que un adelanto de elecciones para octubre del 2023 no es posible dado que si se da un referéndum lo que va a ocurrir es que se va a retrasar el calendario electoral cuatro meses y recién, después de eso, tendríamos los plazos electorales que definitivamente no va a llegar a octubre", sostuvo en La Rotativa del Aire Domingo de RPP.

Muñante consideró además que la propuesta del adelanto de elecciones podría verse en la próxima legislatura pues aún es complicado que la iniciativa logre consensos en esta semana.

"No creo que se trate de la última oportunidad porque un consenso mayoritario como el que se tuvo en diciembre pasado es ya a mi juicio es bastante difícil (adelanto elecciones). Una propuesta podría superar los 66 votos, pero de todas maneras habría un referéndum así que si se va a seguir este camino digamos que si no se discute en esta legislatura podría retomarse en marzo. El tema está en que si se aplica esta excepción a la regla que 66 congresistas deciden volver a debatir un tema ya cerrado, entonces no obliga a que sea en la actual sino en el periodo anual de sesiones", aseguró.

El congresista expresó que la mejor idea es llevar a cabo la propuesta en abril del 2024, como inicialmente estaba prevista.

"La propuesta sería para abril del 2024; sin embargo, eso no se está planteando y creo que eso es lo que va a condenar al fracaso para lograr un consenso mayoritario en el Congreso", puntualizó.

Insistirán con asamblea constituyente

La congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Isabel Cortez, indicó que su grupo parlamentario insistirá en el adelanto de elecciones generales con un referéndum sobre asamblea constituyente en la ampliación de la presente legislatura ordinaria, que finalizará el próximo 17 de febrero.

Asimismo, calificó de manera positiva dicha ampliación porque se podrán abordar diversos proyectos de ley que permanecían "estancados".

"Me parece bien porque al menos podremos retomar las agendas y exigir que se ponga la moción que hemos presentado sobre el adelanto de elecciones y muchos proyectos de ley para el beneficio y protección de los trabajadores", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.