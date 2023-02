La congresista de Juntos por el Perú señaló que la responsabilidad de la crisis es compartida entre el Parlamento y el Ejecutivo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Isabel Cortez, en diálogo con RPP Noticias, indicó que su grupo parlamentario insistirá en el adelanto de elecciones generales con un referéndum sobre asamblea constituyente en la ampliación de la presente legislatura ordinaria, que finalizará el próximo 17 de febrero.

Asimismo, calificó de manera positiva dicha ampliación porque se podrán abordar diversos proyectos de ley que permanecían "estancados".



"Me parece bien porque al menos podremos retomar las agendas y exigir que se ponga la moción que hemos presentado sobre el adelanto de elecciones y muchos proyectos de ley para el beneficio y protección de los trabajadores", sostuvo.

"Muchos congresistas dijeron que iban a presentar mociones y proyectos de ley de adelanto de elecciones y, sobre todo, están los proyectos de ley que, desde el año pasado, están estancados en la mesa directiva", agregó.



En ese sentido, indicó que hay 22 proyectos de ley de su autoría que aun no han sido abordados por la Mesa Directiva del Parlamento.

"Yo tengo 22 proyectos de ley de temas laborales que, prácticamente, los han hecho a un lado. Todos estos meses hemos estado en el tema político y lo laboral se ha puesto al olvido", señaló.

"Asamblea Constituyente puede ser vista por el próximo Legislativo"

Por otro lado, Cortez indicó la propuesta de referéndum sobre Asamblea Constituyente puede ser debatida por el próximo Congreso, pero que "ni eso" es admitido por las bancadas de derecha.

"Se está priorizando el pedido de adelanto de elecciones y el pedido de asamblea constituyente lo puede hacer el siguiente Legislativo. Pero ni eso están aceptando. No estamos pidiendo que en esta legislatura lo hagamos, pero, por lo menos, que quede un precedente para que lo haga el siguiente Legislativo, pero ni eso están permitiendo", señaló.

Asimismo, señaló que la Asamblea Constituyente no es algo que se está abordando recientemente, sino que es un pedido que "viene de años atrás".

"A las asambleas de diversos sindicatos a los que asisto, del sector Educación, Salud, Comercio, y otros, en todas siempre sale de ellos el pedido de Asamblea Constituyente que viene desde hace muchos años. El pueblo quiere una nueva Constitución. Este es el momento para, realmente, escuchar al pueblo", resaltó.

Sin embargo, según dijo, dicho pedido no es escuchado por las bancadas de derecha.

"Al parecer hay caprichos de la derecha que busca abanderarse, hacerse ver como los salvadores. Pero realmente no están escuchando al pueblo. Lo que se está pidiendo es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la Asamblea Constituyente. Por eso es importante un referéndum. Y no es que eso se esté pidiendo desde ahora por parte de la izquierda", resaltó.

A su vez, la congresista de Juntos por el Perú consideró que la responsabilidad por la actual crisis social y política es compartida entre el Parlamento y el Ejecutivo.

"Se podría decir que 50% lo tiene la actual legislatura y también el Ejecutivo. Los ministros no han sido idóneos para este cargo, han permitido que haya muertos. Tenemos el ejemplo de Brasil donde hubo una protesta enorme, pero no hubo muertos. Tenemos el caso de Francia", remarcó.

"Hay otros países donde sale a protestar la gente y no se ve muertos. Eso quiere decir que acá, nuestras autoridades como el ministro de Defensa y del Interior no están capacitados para sus cargos y deben dar un paso al costado. El premier Otárola es el principal responsable de todos los muertos porque no ha sabido manejar la situación", agregó.