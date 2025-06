Alejandro Muñante presenta proyecto de ley para sancionar denuncias falsas de violencia familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocero de Renovación Popular indicó que muchas de las denuncias presentadas por violencia familiar "terminan cayéndose por falta de pruebas".

El vocero de Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley para sancionar las denuncias que sean consideradas falsas en los procesos de violencia familiar.

La iniciativa legislativa propone aplicar una pena de tres a seis años de prisión efectiva en aquellos casos en los que se denuncie una agresión contra una mujer o algún integrante del grupo familiar y, en el proceso, no se declare la culpabilidad del agresor.

En diálogo con RPP, el parlamentario negó que su propuesta pretenda criminalizar a las víctimas que denuncian agresiones en el entorno familiar.

“Si se logra determinar que no ha existido pruebas de esta denuncia, lo correcto y lo concreto es que exista una sanción correspondiente. O sea, esto es lógico y existe en otras partes del mundo. No estamos inventando ningún tipo de sanción, no estamos criminalizando a la mujer o al hombre que denuncia por violencia física. Eso lo descartamos completamente”, explicó.

Asimismo, el vocero de Renovación Popular indicó que muchas de las denuncias presentadas por violencia familiar “terminan cayéndose por falta de pruebas”, por lo que la mayor parte de ellas culminan en el archivo.

“Tenemos hoy unas cifras que se ha revelado por un medio de comunicación donde se muestra que desde el año 2018 al año 2023, donde está vigente la ley 30364, solamente el 1% de las denuncias formuladas en ese periodo de tiempo han obtenido una sentencia. […] Puede haber otros motivos, pero muchas de estas denuncias que se plantean en el camino terminan cayéndose por falta de pruebas. Si una denuncia no se sustenta en pruebas, evidentemente, estamos ante una deformación del sistema. ¿Cómo podríamos sentenciar a una persona sin pruebas?”, concluyó.

¿Qué congresistas han firmado el proyecto de ley?

El proyecto de ley fue firmado por la congresista María Jáuregui, Miguel Ángel Ciccia, Patricia Chirinos, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Noelia Herrera, Esdras Medina, Jorge Zeballos y su impulsor Alejandro Muñante.