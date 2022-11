Alejandro Muñante señala que Aníbal Torres habría infringido la Constitución al anunciar cuestión de confianza

El legislador de Renovación Popular indicó que el Parlamento deberá impulsar la censura de Aníbal Torres. | Fuente: Congreso

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, señaló este martes que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estaría incurriendo en una “abierta infracción a la Constitución” con la cuestión de confianza presentada por la iniciativa que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el legislador de Renovación Popular cuestionó la naturaleza de la medida anunciada por Aníbal Torres, pues indicó que esta va en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional respecto del uso de la cuestión de confianza.

“(Aníbal Torres) está incurriendo, no solamente en una situación de responsabilidad política, sino también estaría incurriendo en una abierta infracción a la Constitución. Entonces, nosotros definitivamente vamos a tener que evaluar, ya nos estaremos reuniendo con mi bancada y esto no puede quedar impune, una persona que ejerce un alto cargo en el país no puede hacer lo que se le da la gana”, manifestó.

Plantea censura de Aníbal Torres

Muñante consideró, en ese sentido, que Aníbal Torres no debería continuar en la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que el presidente Pedro Castillo debería retirarlo del cargo. Sin embargo, dijo que eso no ocurrirá por lo que el Congreso deberá promover la censura del titular del Gabinete Ministerial.

“Aquí el problema no es tanto Aníbal Torres, el problema es el Gobierno en su conjunto y si no renuncia, lo mínimo que tendría que hacer este Congreso es censurar a Aníbal Torres. Creo que ya está por demás el premier en ese puesto y echa por tierra todo ese discursito que ha venido dando el presidente en los medios de comunicación tratando de mostrarse como la víctima y como el conciliador”, dijo.

Asimismo, señaló que la decisión de presentar la cuestión de confianza no solo ha sido idea de Aníbal Torres, sino que es parte de toda una estrategia del Gobierno ante la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por tanto, dijo que la Mesa Directiva del Parlamento tomará “la mejor decisión” para evitar prestarse a lo que consideró un “circo” por parte del Ejecutivo.

Cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó este martes mediante un oficio al presidente del Congreso, José Williams, que plantearán cuestión de confianza, a fin de que el Parlamento debata y vote el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional.

Torres requiere al Parlamento que se agende en el más breve plazo, el debate y votación del proyecto 1704/2021-PE que propone la derogación de la Ley 1355, que regula la cuestión de confianza.

Según el documento, la iniciativa del Gobierno fue propuesta el pasado 8 de abril y todavía no cuenta con un dictamen en la comisión competente. Ello, pese a que el artículo 105 de la Constitución establece que las iniciativas legislativas propuestas por el Poder Ejecutivo deben ser atendidas con urgencia.

“A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante oficio, de fecha 02 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido. Por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones, siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo amerita, como es el presente caso”, se lee en el oficio enviado por Anibal Torres al Congreso.